Szervezkednek a szakszervezetek

Tegnapi közös sajtótájékoztatójukon az Alfa Kartell, a CNSLR-Frăţia, a CSDR és a Meridian szakszervezeti szövetség vezetői elmondták: határozott üzenetet akarnak küldeni arról, hogy nem fogadják el a megszorításokat, valamint a „munka és a dolgozók megcsúfolását”, és nagyszámú résztvevőre számítanak a megmozduláson. A szakszervezetek a minimálbér és a nyugdíjak emelését, a munkavállalók törvényes és szerződéses jogainak tiszteletben tartását, a méltányos adózást, a kizárólag a lakosságot érintő megszorító intézkedések megszüntetését, valamint a munkahelyek védelmét és a gazdaságba történő beruházásokat követelik, és elutasítják a létszámleépítéseket.