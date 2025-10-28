Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szervezkednek a szakszervezetek

2025. október 28., kedd, Belföld

Négy nagy szakszervezeti tömb szervez tüntetést szerdán a kormánypalota elé a megszorítások elleni tiltakozásként.

  • A szakszervezeti szövetségek legutóbb augusztus végén szerveztek nagy létszámú tüntetést. Fotó: Facebook / Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”
    A szakszervezeti szövetségek legutóbb augusztus végén szerveztek nagy létszámú tüntetést. Fotó: Facebook / Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”

Tegnapi közös sajtótájékoztatójukon az Alfa Kartell, a CNSLR-Frăţia, a CSDR és a Meridian szakszervezeti szövetség vezetői elmondták: határozott üzenetet akarnak küldeni arról, hogy nem fogadják el a megszorításokat, valamint a „munka és a dolgozók megcsúfolását”, és nagyszámú résztvevőre számítanak a megmozduláson. A szakszervezetek a minimálbér és a nyugdíjak emelését, a munkavállalók törvényes és szerződéses jogainak tiszteletben tartását, a méltányos adózást, a kizárólag a lakosságot érintő megszorító intézkedések megszüntetését, valamint a munkahelyek védelmét és a gazdaságba történő beruházásokat követelik, és elutasítják a létszámleépítéseket.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 298 Olvasóink értékelése: 2 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Belföld - :

Két főpolgármester-jelölt már van

A PSD Daniel Băluţát, a PNL Ciprian Ciucut jelölheti a bukaresti főpolgármesteri tisztségre. A Nicuşor Dan államfővé választásával megüresedett tisztség betöltésére december 7-én tartják az időközi főpolgármester-választást.
2025-10-28: Belföld - :

Hírsaláta

PECHES RAJT MEMMINGENBE. Több mint hatórás késéssel szállt fel a vidombáki repülőtérről az első memmingeni járat vasárnap – a németországi felszálláskor ugyanis egy madár hozzáütődött a géphez, és a pilóta a leszállás utáni rutinellenőrzés során egy madarat azonosított az egyik fékszárnyba szorulva.
rel="noreferrer"