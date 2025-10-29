A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Előadás Kézdivásárhelyen
Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krízisből című előadását viszi el Kézdivásárhelyre 30-án, csütörtökön 19 órától a Vigadó Művelődési Központba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében.
Ez a rántotta pontosan addig, az első kanyarig elég – mondja Pista szokásos túlzással és mérsékelt komolysággal, mintegy plasztikusan érzékeltetve, hogy kevés kalóriával bizony nehezebb messzire jutni. 1989 augusztusában vagyunk, akkor egy többnapos barlangásztáborba élelmiszert csomagolni nagy kihívásnak számított, esetenként még a rántottát is centizni kellett.