Húsz éve, 2005. november 1-jén ötvenegy esztendős korában hunyt el Dénes István baróti geológus, barlangkutató, aki természetvédelmi munkássága mellett komoly régészeti kutatásokat is folytatott. Főként a Vargyas-szoros barlangjainak következetes és módszeres feltárójaként, feltérképezőjeként írta be nevét a karsztvidékek szakirodalmába, de társaival együtt kutatta a Nagyhagymás-hegység barlangjait, zsombolyait, illetve a vaslábi Súgó-barlangot is. Halálát követően az erdővidéki Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület évente emléktúrát szervez tiszteletére. (szerk.)

A Dénes István (1954–2005) tiszteletére szervezett emléktúra a Persányi-hegységben most egybeesett az e hónapban újraindított, Járjuk be Erdővidéket túrasorozat 101. kiadásával: 2025. október 18-án hűvös is volt, esőt is ígértek, mégis 45 lelkes túrázó szállt le a Lapjas-tetőn a buszról. Túravezetőnk Dimén Levente földrajztanár, aki már a buszon sok érdekes tudnivalót megosztott a résztvevőkkel, s ezt Hagymás váránál folytatta, ahol ráadásul segítségére voltak a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum által kihelyezett ismertető táblák is. Reméljük, hogy a mi megyénk múzeumai is tanulnak a jó példából, s hamarosan hasonló pannókkal jelölik és mutatják be a Hagymáskő alatt a Kakasborozdát, ahol a megyeközi út átszeli azt.

Kimásztunk a Szilváson, majd útvonalunktól eltérve meglátogattuk a Súgó-barlangot, és megtekintettük a Kakasborozda közelben található szakaszát. Itt is ki kell emelni Dénes István munkásságának fontosságát, hiszen ezen ősi (a legújabb kormeghatározás szerint avarkorban épült és utólag bővített), szinte 200 kilométer hosszúságú töltésvonulat legavatottabb ismerője volt.

A Gódra-karszton még megtekintettünk néhány dolinát, aztán rövid szalonnasütéssel egybekötött pihenő után kapaszkodtunk fel a Merke oldalába. Időszűke miatt, s mivel szemerkélt az eső, nem másztunk fel a csúcs közelében az aradi vértanúk tiszteletére kialakított emlékparkhoz, hanem a fennsíkon végighaladva letértünk a „loki” út irányába, ahová kalandos úton érkeztünk meg a Kerekhegy érintésével.

A Vargyas-szorosban találkoztunk a háromszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület tagjaival, akik szintén Dénes Istvánra emlékeztek, de csak a völgyben túráztak. Felsétáltunk az Orbán Balázs-barlang bejárati termébe, ahol koszorúzással, gyertyagyújtással, valamint Demeter Zoltán gondolataival emlékeztünk arra az emberre, aki különböző időszakokban, más-más módon, de mégis meghatározó hatással volt életünkre, s akit húsz évvel halála után sem feledünk. Példát mutatott számunkra család és nemzet iránti oda­adásból, szakmai pontosságból és alázatból, természeti és régészeti örökség iránti tiszteletből, de gyakorta szórakoztatott jellegzetes humorával is. Annyira sokoldalú volt, hogy saját kezével készített mászóhámot számomra autóbiztonsági övből.

Szürkületben értünk vissza a látogatóközpontba, ahol meleg tea és kalács várt, majd az autóbusszal Barótra visszatérők, akárcsak az előző napi emlékkonferencia résztvevői, gyertyákat helyeztek el Dénes István sírjánál.

Emléke legyen áldott, példája pedig találjon követőkre!

Zárásul álljon itt jelmondata, kedvenc idézete, mely Széchenyi Istvántól származik: „Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának s ezáltal az egész emberiségnek.”

Sütő István