Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA
nyugalmazott ügyvéd
73 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőbe.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Drága emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család
4335659
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon jó szomszéd, a cófalvi születésű szentivánlaborfalvi
özv. NAGY IRÉN
életének 77., özvegységének 16. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2025. október 30-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra
a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól a közös temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás október
29-én, szerdán 17 órától és
a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen nyugodt, emléke áldott.
A gyászoló család
4335670
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
VIRÁG JÓZSEF
életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 30-án, csütörtökön 14 órakor lesz az angyalosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
4335662
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az uzoni MAGYARI PÁL temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban
osztoztak.
A gyászoló család
1120513
Megemlékezés
Szomorú szívvel és sok
szeretettel emlékezünk
a drága jó édesanyára,
feleségre, nagymamára,
BOTOS IRÉNRE
(szül. NAGY),
aki ma egy éve távozott el
közülünk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4335674
„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.”
Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi
PRÉDA EMMÁRA
(szül. FARKAS)
halálának tizenkettedik
évfordulóján.
Szerettei
1120514
Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó
emlék marad.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
GOGA GIZELLÁRA
halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog.
Özvegye, György
és leánya, Enikő
4335651
„Hiányod örök, emléked
szívünkben él.”
Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk
a mikóújfalusi
SAFTA ALEXANDRURA
halálának első évfordulóján. Betölthetetlen űrt hagyott
a lelkünkben.
Nyugodjon békében.
Szerettei
4335652
„Ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen, és ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen.”
(Müller Péter)
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem
édesanyámra, az uzoni
TARCSI LAJOSNÉ
BAKK RÓZÁRA
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya, Éva
4335657