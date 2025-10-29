Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 29., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA
nyugalmazott ügyvéd
73 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőbe.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Drága emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család
4335659

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon jó szomszéd, a cófalvi születésű szentivánlaborfalvi
özv. NAGY IRÉN
életének 77., özvegységének 16. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. október 30-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól a közös temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás október 
29-én, szerdán 17 órától és 
a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen nyugodt, emléke áldott.
A gyászoló család
4335670

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
VIRÁG JÓZSEF
életének 76. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 30-án, csütörtökön 14 órakor lesz az angyalosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
4335662

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az uzoni MAGYARI PÁL temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban 
osztoztak.
A gyászoló család
1120513

 

Megemlékezés

Szomorú szívvel és sok 
szeretettel emlékezünk 
a drága jó édesanyára, 
feleségre, nagymamára, 
BOTOS IRÉNRE 
(szül. NAGY), 
aki ma egy éve távozott el 
közülünk. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4335674

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.” 
Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi 
PRÉDA EMMÁRA 
(szül. FARKAS) 
halálának tizenkettedik 
évfordulóján.
Szerettei
1120514

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó 
emlék marad. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
GOGA GIZELLÁRA 
halálának nyolcadik év­fordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog.
Özvegye, György 
és leánya, Enikő
4335651

„Hiányod örök, emléked 
szívünkben él.” 
Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk 
a mikóújfalusi 
SAFTA ALEXANDRURA 
halálának első évfordulóján. Betölthetetlen űrt hagyott 
a lelkünkben. 
Nyugodjon békében.
Szerettei
4335652

„Ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen, és ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen.” 
(Müller Péter) 
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem 
édesanyámra, az uzoni 
TARCSI LAJOSNÉ 
BAKK RÓZÁRA 
halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Leánya, Éva
4335657

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-29 00:00 Cikk megjelenítése: 314 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 299
szavazógép
2025-10-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Előadás Kézdivásárhelyen
Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krí­zisből című előadását viszi el Kézdivásárhelyre 30-án, csütörtökön 19 órától a Vigadó Művelődési Központba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében.
rel="noreferrer"