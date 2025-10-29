Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA

nyugalmazott ügyvéd

73 éves korában elhunyt.

Utolsó útjára 2025. október 29-én, szerdán 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőbe.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

Drága emlékét szívünkben megőrizzük.

A gyászoló család

4335659

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon jó szomszéd, a cófalvi születésű szentivánlaborfalvi

özv. NAGY IRÉN

életének 77., özvegységének 16. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. október 30-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól a közös temetőben római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás október

29-én, szerdán 17 órától és

a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen nyugodt, emléke áldott.

A gyászoló család

4335670

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

VIRÁG JÓZSEF

életének 76. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 30-án, csütörtökön 14 órakor lesz az angyalosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

4335662

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az uzoni MAGYARI PÁL temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban

osztoztak.

A gyászoló család

1120513

Megemlékezés

Szomorú szívvel és sok

szeretettel emlékezünk

a drága jó édesanyára,

feleségre, nagymamára,

BOTOS IRÉNRE

(szül. NAGY),

aki ma egy éve távozott el

közülünk. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4335674

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.”

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi

PRÉDA EMMÁRA

(szül. FARKAS)

halálának tizenkettedik

évfordulóján.

Szerettei

1120514

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó

emlék marad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

GOGA GIZELLÁRA

halálának nyolcadik év­fordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog.

Özvegye, György

és leánya, Enikő

4335651

„Hiányod örök, emléked

szívünkben él.”

Soha el nem múló szeretettel és örök hálával emlékezünk

a mikóújfalusi

SAFTA ALEXANDRURA

halálának első évfordulóján. Betölthetetlen űrt hagyott

a lelkünkben.

Nyugodjon békében.

Szerettei

4335652

„Ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen, és ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen.”

(Müller Péter)

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem

édesanyámra, az uzoni

TARCSI LAJOSNÉ

BAKK RÓZÁRA

halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Éva

4335657