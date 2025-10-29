Az eddig legátfogóbb ifjúságfejlesztési kezdeményezést a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség és a StartUp HUB partnerségben valósítja meg az Európai Szociális Alap Plusz – Oktatás és Foglalkoztatás, 2021–2027 program támogatásával, összesen négymillió euró értékben. A következő három év során kétszáz szakember képzése valósul meg, és több mint háromezer fiatal számára nyílik lehetőség a személyes, szakmai és közösségi fejlődésre. Az ünnepélyes nyitókonferencián közel kétszázan, fiatalok, döntéshozók, szakértők és civil szervezetek képviselői vettek részt.

Elérhető eszközök

Kelemen Tibor, a munkaerő-ügynökség igazgatója kiemelte, hogy a program nem csupán gazdasági fejlesztés, hanem a megye társadalmi kohézióját és fiataljainak esélyegyenlőségét is erősítő stratégiai lépés.

„A mi felelősségünk, hogy a fiatalok előtt valódi jövőképet tárjunk fel. Sokuk számára a legnagyobb kihívás ma nem a tehetség vagy a szorgalom hiánya, hanem az, hogy nincsenek elérhető eszközök a fejlődéshez. Ez a program ezt a hiányt hivatott pótolni. A célunk, hogy a fiatalok tudatosan tervezzék meg karrierútjukat, és megtalálják helyüket itthon, a saját közösségükben. Ezzel a programmal hidat építünk a fiatalok fejlesztése és a munkaerőpiaci lehetőségek között” – fogalmazott az igazgató.

Szemléletváltás

Oltean Csongor, a StartUp HUB társ­alapítója rámutatott, hogy a fiatalok fejlesztése ma már nem kizárólag támogatási, hanem szemléleti kérdés is, amelyben a vállalkozói attitűd, az önálló kezdeményezés és az innováció kulcsszerepet játszik.

„A fiatalok nem passzív kedvezményezettek, hanem az innováció motorjai. A mi feladatunk az, hogy inspiráló közeget teremtsünk számukra, ahol mernek gondolkodni, kérdezni és alkotni. Az ifjúsági központok olyan terek lesznek, ahol a fiatalok elsajátíthatják, miként építhetnek vállalkozást, fejleszthetik digitális és szociális kompetenciáikat, és aktívan hozzájárulhatnak a helyi közösségek fejlődéséhez. A StartUp HUB számára különösen fontos a fiatalok vállalkozásfejlesztési törekvéseinek ösztönzése, hiszen az új generáció kreatív energiája a helyi gazdaság motorja lehet” – hangsúlyozta Ol­tean Csongor.

Európai tapasztalatok, helyi igények

Grüman Éva ifjúsági szakértő az Erasmus+ program tapasztalatain keresztül mutatta be, miként lehet a nemzetközi együttműködések eredményeit a helyi ifjúságfejlesztésbe beépíteni. Elmondta, hogy az elmúlt években számos Kovászna megyei fiatal vett részt Erasmus+ projektekben, ifjúsági cserékben és képzéseken, ami erős alapot teremt a most induló programhoz.

„A fiatalok támogatása akkor válik valóban hatékonnyá, ha az európai tapasztalatokat a helyi igényekhez tudjuk igazítani. Az Erasmus+ program megmutatta, hogy az inklúzió, a fenntarthatóság, a digitalizáció és az aktív részvétel olyan értékek, amelyek képesek valódi közösségi változásokat előidézni. Kovászna megye fiataljai aktívan részt vettek ezekben a nemzetközi programokban, és most elérkezett az idő, hogy ezeket az elveket a helyi valóságban is megvalósítsuk. A fiatalok nemcsak résztvevők, hanem alakítói is lesznek a folyamatnak” – hangsúlyozta a szakértő.

Működő modell

A konferencia meghívott felszólalója, Silviu Popică, Bodzaforduló alpolgármestere a helyi önkormányzati partnerség és az ifjúsági részvétel intézményesítésének jelentőségét emelte ki. Bodzaforduló volt ugyanis az első település a megyében, ahol létrejött a fiatalokból álló tanácsadó testület, amely az önkormányzat mellett működik és közvetlenül hozzájárul a fiatalokat érintő döntésekhez.

A fiatalokat érintő kérdésekben nélkülük nem szabad dönteni – hangsúlyozta az elöljáró, aki szerint az általuk alkalmazott gyakorlat olyan modell lehet, melyet érdemes más településeken is meghonosítani.

Ifjúsági ökoszisztéma

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT), a megye legnagyobb ifjúsági ernyőszervezete szintén meghatározó szerepet vállal a program megvalósításában. Antal Balázs, a HÁRIT elnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy a megye ifjúsági szervezetei közötti együttműködés kulcsfontosságú a kezdeményezés sikeréhez, hiszen csak közös célok és összehangolt szakmai munka révén lehet hosszú távú eredményeket elérni. A HÁRIT a projekt szakmai hátterét biztosítva olyan ifjúsági ökoszisztéma kialakításán dolgozik, amelyben a fiatalok aktív szerepet vállalnak a közösségi tervezésben, az innovációban és a helyi fejlődésben – mondotta.

A sikeresen elindított program célja olyan integrált ifjúsági hálózat létrehozása, amely összekapcsolja az oktatási, civil és gazdasági szereplőket, elősegítve a hosszú távú társadalmi kohéziót és a fiatalok helyben maradását. A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a kultúrák közötti kapcsolat erősítésére, hiszen Kovászna megye magyar, román és roma fiataljai egyaránt részesei lesznek a folyamatnak. A kezdeményezés keretében létrejön egy megyei ifjúsági szervezeti hálózat, amely a tudásmegosztás, a közös tanulás és a partnerség elvén működik, hozzájárulva a megye ifjúsági struktúráinak hosszú távú megerősítéséhez.

A megyei ifjúsági központok létrehozása nem pusztán infrastrukturális beruházás, hanem stratégiai szemléletváltás az ifjúsági munkában – hangzott el a konferencián. A program két, egymást kiegészítő projekt révén valósul meg: CREATIV, amely elsősorban a városi fiatalokat, és ACTION, mely a vidéki fiatalokat célozza. A kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió Ifjúsági Stratégiájához (2019–2027), és hozzájárul ahhoz, hogy Háromszék az ifjúsági részvétel, a munkaerőpiaci integráció és a közösségfejlesztés terén országos szinten is példaértékű térséggé váljon.