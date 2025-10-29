Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Integrált fejlesztésIfjúsági központok hálózata épül

2025. október 29., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Átfogó fejlesztési program indul, amelynek eredményeként hat új ifjúsági központ jön létre Háromszéken – jelentették be a programot bemutató nyitókonferencián.

    A fiatalok kreatív energiája a helyi gazdaság motorja lehet. Fotó: Kelemen Lehel

Az eddig legátfogóbb ifjúságfejlesztési kezdeményezést a Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség és a StartUp HUB partnerségben valósítja meg az Európai Szociális Alap Plusz – Oktatás és Foglalkoztatás, 2021–2027 program támogatásával, összesen négymillió euró értékben. A következő három év során kétszáz szakember képzése valósul meg, és több mint háromezer fiatal számára nyílik lehetőség a személyes, szakmai és közösségi fejlődésre. Az ünnepélyes nyitókonferencián közel kétszázan, fiatalok, döntéshozók, szakértők és civil szervezetek képviselői vettek részt.

 

Elérhető eszközök

Kelemen Tibor, a munkaerő-ügynökség igazgatója kiemelte, hogy a program nem csupán gazdasági fejlesztés, hanem a megye társadalmi kohézióját és fiataljainak esélyegyenlőségét is erősítő stratégiai lépés. 

„A mi felelősségünk, hogy a fiatalok előtt valódi jövőképet tárjunk fel. Sokuk számára a legnagyobb kihívás ma nem a tehetség vagy a szorgalom hiánya, hanem az, hogy nincsenek elérhető eszközök a fejlődéshez. Ez a program ezt a hiányt hivatott pótolni. A célunk, hogy a fiatalok tudatosan tervezzék meg karrierútjukat, és megtalálják helyüket itthon, a saját közösségükben. Ezzel a programmal hidat építünk a fiatalok fejlesztése és a munkaerőpiaci lehetőségek között” – fogalmazott az igazgató.

 

Szemléletváltás

Oltean Csongor, a StartUp HUB társ­alapítója rámutatott, hogy a fiatalok fejlesztése ma már nem kizárólag támogatási, hanem szemléleti kérdés is, amelyben a vállalkozói attitűd, az önálló kezdeményezés és az innováció kulcsszerepet játszik. 

„A fiatalok nem passzív kedvezményezettek, hanem az innováció motorjai. A mi feladatunk az, hogy inspiráló közeget teremtsünk számukra, ahol mernek gondolkodni, kérdezni és alkotni. Az ifjúsági központok olyan terek lesznek, ahol a fiatalok elsajátíthatják, miként építhetnek vállalkozást, fejleszthetik digitális és szociális kompetenciáikat, és aktívan hozzájárulhatnak a helyi közösségek fejlődéséhez. A StartUp HUB számára különösen fontos a fiatalok vállalkozásfejlesztési törekvéseinek ösztönzése, hiszen az új generáció kreatív energiája a helyi gazdaság motorja lehet” – hangsúlyozta Ol­tean Csongor.

 

Európai tapasztalatok, helyi igények

Grüman Éva ifjúsági szakértő az Erasmus+ program tapasztalatain keresztül mutatta be, miként lehet a nemzetközi együttműködések eredményeit a helyi ifjúságfejlesztésbe beépíteni. Elmondta, hogy az elmúlt években számos Kovászna megyei fiatal vett részt Erasmus+ projektekben, ifjúsági cserékben és képzéseken, ami erős alapot teremt a most induló programhoz.

„A fiatalok támogatása akkor válik valóban hatékonnyá, ha az európai tapasztalatokat a helyi igényekhez tudjuk igazítani. Az Erasmus+ program megmutatta, hogy az inklúzió, a fenntarthatóság, a digitalizáció és az aktív részvétel olyan értékek, amelyek képesek valódi közösségi változásokat előidézni. Kovászna megye fiataljai aktívan részt vettek ezekben a nemzetközi programokban, és most elérkezett az idő, hogy ezeket az elveket a helyi valóságban is megvalósítsuk. A fiatalok nemcsak résztvevők, hanem alakítói is lesznek a folyamatnak” – hangsúlyozta a szakértő.

 

Működő modell

A konferencia meghívott felszólalója, Silviu Popică, Bodzaforduló alpolgármestere a helyi önkormányzati partnerség és az ifjúsági részvétel intézményesítésének jelentőségét emelte ki. Bodzaforduló volt ugyanis az első település a megyében, ahol létrejött a fiatalokból álló tanácsadó testület, amely az önkormányzat mellett működik és közvetlenül hozzájárul a fiatalokat érintő döntésekhez. 

A fiatalokat érintő kérdésekben nélkülük nem szabad dönteni – hangsúlyozta az elöljáró, aki szerint az általuk alkalmazott gyakorlat olyan modell lehet, melyet érdemes más településeken is meghonosítani.

 

Ifjúsági ökoszisztéma

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT), a megye legnagyobb ifjúsági ernyőszervezete szintén meghatározó szerepet vállal a program megvalósításában. Antal Balázs, a HÁRIT elnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy a megye ifjúsági szervezetei közötti együttműködés kulcsfontosságú a kezdeményezés sikeréhez, hiszen csak közös célok és összehangolt szakmai munka révén lehet hosszú távú eredményeket elérni. A HÁRIT a projekt szakmai hátterét biztosítva olyan ifjúsági ökoszisztéma kialakításán dolgozik, amelyben a fiatalok aktív szerepet vállalnak a közösségi tervezésben, az innovációban és a helyi fejlődésben – mondotta.

A sikeresen elindított program célja olyan integrált ifjúsági hálózat létrehozása, amely összekapcsolja az oktatási, civil és gazdasági szereplőket, elősegítve a hosszú távú társadalmi kohéziót és a fiatalok helyben maradását. A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a kultúrák közötti kapcsolat erősítésére, hiszen Kovászna megye magyar, román és roma fiataljai egyaránt részesei lesznek a folyamatnak. A kezdeményezés keretében létrejön egy megyei ifjúsági szervezeti hálózat, amely a tudásmegosztás, a közös tanulás és a partnerség elvén működik, hozzájárulva a megye ifjúsági struktúráinak hosszú távú megerősítéséhez. 

A megyei ifjúsági központok létrehozása nem pusztán infrastrukturális beruházás, hanem stratégiai szemléletváltás az ifjúsági munkában – hangzott el a konferencián. A program két, egymást kiegészítő projekt révén valósul meg: CREATIV, amely elsősorban a városi fiatalokat, és ACTION, mely a vidéki fiatalokat célozza. A kezdeményezés illeszkedik az Európai Unió Ifjúsági Stratégiájához (2019–2027), és hozzájárul ahhoz, hogy Háromszék az ifjúsági részvétel, a munkaerőpiaci integráció és a közösségfejlesztés terén országos szinten is példaértékű térséggé váljon.

