Adóügyi siker

A pénz az egészségbiztosítási pénztárba került – tudatja a Transtelex. A járulék mértéke 10 százalék, és a nyugdíjnak azt a részét terheli, amely meghaladja a 3000 lejt. Például, ha valaki havi 4000 lejt kap, akkor 1000 lej után vonják a 10 százalékot, vagyis 100 lejt. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint az egészségbiztosítási alap az elmúlt négy-öt évben 45 milliárdról 80 milliárd lejre nőtt, ehhez adódik hozzá a mostani 9 milliárd, amiből a háziorvosi szolgálatokat, a szakellátás egy részét, a gyógyszertámogatásokat, vizsgálatokat és részben a kórházi ellátást is fizetik.