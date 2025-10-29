Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
...és egy öngól

2025. október 29., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Nagyon úgy tűnik, hogy öngólt rúgott a kormány a szeszes italokat (vodka, rum, whisky, gin, likőr, konyak stb.) terhelő jövedéki adó megemelésével: az adóhatóság (ANAF) adatai szerint az év első kilenc hónapjában 826,75 millió lej folyt be az államkasszába ebből a forrásból.

  • Fotó: Pixabay.com
Ez jelentős, 53,87 millió lejes, kb. 6,1 százalékos visszaesés a tavalyi év azonos időszakához képest. A Maszol hírportál összeállítása szerint a kilenchavi adat főleg azért kiábrándító, mert idén a kormány kétszer is emelte a szeszes italok jövedéki adóját: január 1-től 4,4, augusztus 1-től pedig 10 százalékkal. Nemsokára, január 1-től újabb 10 százalékos emelést terveznek, ami a vásárlóerő máris mutatkozó csökkenése miatt egyértelműen a feketepiac bővülését vonja majd maga után. 

