FÃ¼tyÃ¼lnek a deficitre

2025. oktÃ³ber 29., szerda, PÃ©nz, piac, vÃ¡llalkozÃ¡s

Egyes kÃ¶zlekedÃ©si vÃ¡llalatok igazgatÃ³inak juttatÃ¡sai 40â€“50 szÃ¡zalÃ©kkal nÅ‘ttek â€“ jelentette ki vasÃ¡rnap este Ilie Bolojan miniszterelnÃ¶k; konkrÃ©tan a Mihail KogÄƒlniceanu Ã©s az Otopeni repÃ¼lÅ‘teret, valamint a Romatsa lÃ©giforgalom-irÃ¡nyÃ­tÃ³ tÃ¡rsasÃ¡got nevezte meg.

  • A Romatsa vezÃ©rigazgatÃ³ja, Adrian Cojoc a legjobban keresÅ‘ Ã¡llami alkalmazott. FotÃ³: Facebook/Romatsa R.A
    A Romatsa vezÃ©rigazgatÃ³ja, Adrian Cojoc a legjobban keresÅ‘ Ã¡llami alkalmazott. FotÃ³: Facebook/Romatsa R.A

A Hotnews a romÃ¡niai Ã¡llami vÃ¡llalatok teljesÃ­tmÃ©nyÃ©t felÃ¼gyelÅ‘ hatÃ³sÃ¡g (AMEPIP) nyilvÃ¡nos adatbÃ¡zisa alapjÃ¡n hÃ©tfÅ‘n tette kÃ¶zzÃ©, amit 43 vÃ¡llalat vezetÅ‘sÃ©gi juttatÃ¡sairÃ³l megtudott: eszerint a vezetÅ‘tanÃ¡csi tagok havi bruttÃ³ fejenkÃ©nti alapjuttatÃ¡sa 9800 lej (kb. 2000 eurÃ³) Ã©s 70 275 lej (kb. 14 000 eurÃ³) kÃ¶zÃ¶tt mozog (a legmagasabb a RomatsÃ¡nÃ¡l, a legalacsonyabb a mijai fegyvergyÃ¡rban), a vezÃ©rigazgatÃ³i alapfizetÃ©sek pedig 14 ezer lejtÅ‘l 85 ezer lejig terjednek (a legmagasabbak az energetikai szektorban, a legÂ­gyakoribbak 30 ezer lej kÃ¶rÃ¼l vannak), Ã©s ezek kÃ¼lÃ¶nfÃ©le pÃ³tlÃ©kokkal akÃ¡r meg is duplÃ¡zhatÃ³k.Â 

2025-10-29: Pénz, piac, vállalkozás

