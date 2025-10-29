Szijjártó Péter: Vissza kell térni az eurázsiai párbeszédhez

Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez – jelentette ki Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Minszkben, a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, a globális helyzet nem volt ilyen rossz a második világháború vége óta. Kiemelte, hogy a súlyos kihívások meglétében egyetértés van a világban, abban viszont már nincs, hogy miképpen is kellene ezekre reagálni.

„A mi nyugati politikai közösségünk az elszigetelődést választotta, a párbeszéd beszüntetését, a kommunikációs csatornák elvágását és »katonai megoldások« erőltetését. Idézőjelben, mert ezek soha nem valódi megoldások” – mondta. „A mi válaszunk teljesen más. Mi úgy hisszük, hogy a jelenlegi globális helyzet éppen azt mutatja, hogy fokozni kell a diplomáciát, és minden korábbinál aktívabb párbeszédet kell folytatni. A kommunikációs csatornák elvágása nekünk annyit jelent, mint feladni a béke reményét, és teret adni a félreértéseknek” – tette hozzá. Majd úgy vélekedett, hogy a Nyugat sajnos mindent túlpolitizál és túlideologizál, ami nagyon veszélyes, míg ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Emlékeztetett, hogy Magyarország a hidegháborúban egyszer már évtizedeket vesztett Kelet és Nyugat konfliktusán, amelyben a rossz oldalra került, ezért Magyarország a konnektivitásban, a kölcsönös tiszteletre és kölcsönös előnyökre építő globális együttműködésben érdekelt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország erős Európai Unióban érdekelt, amely nemrég még a valóság volt, amikor a politikát még a józan észre alapozták, amikor még nyíltan beszéltek egy eurázsiai gazdasági-kereskedelmi térségről, amikor a növekedés alapját még a fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti energiahordozók kombinációja adta.

Azt is elítélte, hogy az EU a kudarcos szankciós politikája keretében elvágta magát Oroszországtól, majd sérelmezte, hogy a közösség a jövő kontinensétől, Afrikától is elszigetelődött azzal, hogy „az ideológiai őrületet” belekeverte a gyakorlati, például gazdasági kérdésekbe.

„Az elszigetelődési politika pusztító hatással volt Európára. Ma az európai gazdaság versenyképessége hanyatlik. Három és fél éve háború dúl a kontinens szívében. A nyugati országokban pedig társadalmi feszültségeket, bandaháborúkat, modern antiszemitizmust eredményez az illegális migráció” – sorolta.

A miniszter végül leszögezte, hogy a kormány célja erőssé tenni Magyarországot, de ehhez az Európai Uniónak is újra meg kell erősödnie, amihez három nagy változásra lenne szükség. „Az első: vissza kell hozni a békét Európa keleti részére. A háborúpárti stratégiát békepárti stratégiával kell felváltani. Minden európainak segíteni, nem pedig akadályozni kell Trump elnök béketörekvéseit. A második: vissza kell térni a racionalitáshoz. Az energiaellátás kérdését nem lehet ideológiai alapokon kezelni. Az energiaellátás biztonságának feláldozása a politika oltárán mindig az emberek kárára megy. Nincs olyan közgazdasági tankönyv, amely szerint észszerű lenne egy olcsó, megbízható forrást drágább és kevésbé megbízható forrásra cserélni. És a harmadik: vissza kell térni az eur­ázsiai párbeszédhez. Ez a globális párbeszéd egyik legfőbb pillére. Európát és Ázsiát nem választja el földrajzi akadály. Amikor az eur­ázsiai együttműködés működött, jól működött. A józan ész és a racionalitás alapján gondolkodva: ha Európa újra biztonságos, versenyképes és stabil akar lenni, az csak eurázsiai együttműködésen keresztül lehetséges. Ezért a magyar kormány továbbra is elkötelezett az eurázsiai párbeszéd előmozdítása mellett” – összegzett.

Orosz kollégájával egyeztetett

Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke-csúcstalálkozót – közölte Szijjártó Péter, miután orosz kollégájával egyeztetett szintén Minszkben. Elmondta, hogy Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és energiaellátási helyzetet.

„A múlt heti washingtoni megbeszéléseim után jó hír, hogy az oroszok is készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására és folytatására az amerikaiakkal. Ez jó hír nekünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy mindaddig, amíg van magas szintű párbeszéd az amerikaiak és az oroszok között, addig van remény a békére” – húzta alá. „Szergej Lavrov is arról tájékoztatott engem, hogy készen állnak a magas szintű párbeszéd fenntartására, készen állnak arra, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkozzanak egymással, s nem kérdés az, hogyha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar kormány nem híve az üzengetésnek, főleg nem az olyan fontos kérdésekben, mint az energiaellátás, így az Egyesült Államok által bejelentett friss szankciók lehetséges hatásait majd Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogja egyeztetni Donald Trump amerikai elnökkel a jövő heti washingtoni találkozójuk alkalmával. „Természetesen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. Minden tárgyalásunk az amerikaiakkal is ezt az irányt fogja képviselni” – jelentette ki.