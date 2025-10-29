Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Olcsóbb lehet a villanyáram

2025. október 29., szerda, Belföld

Az áfaemelés ellenére a villamos energia ára mérséklődik – jelentette ki tegnapi parlamenti meghallgatásán az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke.

    Trafóállomás. Fotó: Facebook / Distribuție Energie Electrică România

Állítását George Niculescu az ANRE ár-összehasonlító platformján elérhető adatokkal támasztotta alá. Ezek szerint az áramszolgáltatók a korábbi kilowatt-óránkénti 1,55 lej helyett már 1,30 lejtől kínálnak elektromos energiát, ami 15–20 százalékos árcsökkenést jelent. Niculescu elismerte, hogy Románia naponta bizonyos időintervallumokban olcsón exportál és magasabb áron importál villamos energiát, de az ANRE által engedélyezett új tárolókapacitások üzembe helyezésével ez a jelenség visszaszorul.

