Olcsóbb lehet a villanyáram

Állítását George Niculescu az ANRE ár-összehasonlító platformján elérhető adatokkal támasztotta alá. Ezek szerint az áramszolgáltatók a korábbi kilowatt-óránkénti 1,55 lej helyett már 1,30 lejtől kínálnak elektromos energiát, ami 15–20 százalékos árcsökkenést jelent. Niculescu elismerte, hogy Románia naponta bizonyos időintervallumokban olcsón exportál és magasabb áron importál villamos energiát, de az ANRE által engedélyezett új tárolókapacitások üzembe helyezésével ez a jelenség visszaszorul.