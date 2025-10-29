Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Oana Gheorghiu lehet az új miniszterelnök-helyettes

2025. október 29., szerda, Belföld

Oana Gheorghiut javasolja Ilie Bolojan kormányfő a Dragoş Anastasiu lemondásával megüresedett miniszterelnök-helyettesi tisztségbe.

  • Oana Gheorghiu. Fotó: Facebook / Oana Gheorghiu
    Oana Gheorghiu. Fotó: Facebook / Oana Gheorghiu

Az 56 éves Oana Gheorghiu a bukaresti közgazdaságtudományi egyetemen szerzett oklevelet 1994-ben gazdasági menedzsment szakon; a kormány közleménye szerint a Dăruieşte Viaţă (Ajándékozz Életet) Egyesület társalapítójaként és társelnökeként több mint egy évtizede vesz részt olyan egészségügyi infrastrukturális beruházások és érdekvédő kampányok kidolgozásában, amelyek megváltoztatták a társadalom szemléletét az állam egészségügyi felelősségéről. Dragoș Anastasiu pártfüggetlen üzletemberből lett miniszterelnök-helyettes, feladata az állami vállalatok megreformálása volt. Öt hét után (július végén) mondott le, miután beismerte, hogy nyolc évig adott „túlélési” kenőpénzt egy adóhatósági alkalmazottnak.

