Túl sok szarvasgombát szednek

A News.ro hírportál arról számolt be, hogy Bákó megyében három céget rajtakaptak a hatóságok, hogy a jóváhagyott mennyiségnél hússzor-ötvenszer többet gyűjtöttek be: az egyik cég az engedélyezett 550 kilogramm helyett csak június-szeptember folyamán 26 800 kilogrammot, a másik 250 helyett 4300 kilogrammot, a harmadik pedig 1200 kilogramm helyett 23 000 kilo­grammot. Az illetékesek hangsúlyozták: a környezetvédelmi engedélyt az élőhelyek védelmében kell igényelni a szarvasgombagyűjtőknek, az engedélyezett mennyiséget pedig tudományos felmérések alapján állapítják meg, szavatolva a faj fennmaradását. Ennek áthágása miatt egyes cégeket 390 ezer lejes bírsággal sújtottak, és megtiltották számukra a gyűjtést, értékesítést. Romániában több fekete és fehér szarvasgombafaj terem, a lelőhelyek fennmaradását nagyszámú orvgyűjtő is veszélyezteti. A fekete szarvasgomba kilójáért 400, a fehérért akár 5000 eurót is elkérnek.