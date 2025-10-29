Olvasni határtalanul, magyarul

Az elmúlt hétvégén Kovászna adott otthont az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi olvasásnépszerűsítő konferenciának, amely immár hetedik alkalommal gyűjtött össze az olvasás iránt elkötelezett pedagógusokat, könyvtárosokat, tanítókat, egyetemi oktatókat, médiaszakembereket, szülőket és az olvasást szívügyüknek tekintő érdeklődőket. Az idei rendezvény új helyszínen, a Csoma Emlékközpontban zajlott.

A megnyitón Becsek Éva és Tánczos Szende köszöntötte a résztvevőket; a rendezvény védnöke Gyerő József, Kovászna polgármestere volt. A konferenciát a kovásznai szervezők, Molnár Júlia magyartanár és Varga Emese könyvtáros fogták össze; az eseményt Peternainé Juhász Zsuzsa, a Debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtáros-tanára, az Olvass többet! program alapítója elnökölte. A helyszín – a Csoma Emlékközpont tematikus terei – élő keretet adott az előadásoknak és a műhelyeknek. A programot a Pro Csoma Sándor Egyesület és a Kőrösi Csoma Sándor Líceum szervezte, partnereik a Debreceni Ady Endre Gimnázium, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, illetve a Kovászna Városi Művelődési Ház voltak; a konferencia Kovászna Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg.

Molnár Júlia szervező lapunknak elmondta: a délelőttöt dr. Tapodi Zsuzsanna nyitotta Irodalom/olvasás/játék című előadásával, amelyben ízelítőt adott az irodalmi és nyelvi játékok gazdag világából. Gálovits Rózsa, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár könyvtárosa A jövő könyvtára című nagy sikerű rendezvénysorozat tanulságait osztotta meg. Dr. Gyéresi Júlia egyetemi docens Ne légy a seholban! címmel az olvasás közbeni agyi folyamatok komplexitását tette érthetővé. Ehhez kapcsolódva Füleki Katalin tanítónő gazdag példaanyaggal mutatta be az értő olvasás megalapozásának lépéseit kisiskoláskorban. Kovács Enikő magyartanár Sulis olvasói éjszakák című előadásában bemutatta, hogyan lehet rendhagyó közösségi programokkal olvasásra ösztönözni a diákokat, míg Ács Zsuzsanna Szabadon kötelezők… című bemutatója a klasszikus és kortárs irodalom tanításának új lehetőségeit járta körül. Molnár János nyugalmazott informatikatanár A könyv létjogosultsága című előadásában az adattárolás történetén át mutatta be az ember örök vágyát a tudás megőrzésére. Gazda István nyugdíjas matematika szakos tanár hozzászólásában hangsúlyozta, hogy az olvasás a szellemi frissesség megőrzésének leghatékonyabb módja. A gondolatébresztő előadások sorát Tasnády Ádám szerkesztő-műsorvezető zárta Képzelet-stúdió, szerkesztett valóság – mit kezdünk a szövegekkel? Hogyan alakítják a szövegek a valóságunkat? című prezentációjával.

A délutáni programban Hatos Melinda könyvtáros KépPoézis című műhelymunkája által a résztvevők a képek és irodalmi szövegek kapcsolatát fedezhették fel. Ezt követte Peternainé Juhász Zsuzsa könyvtáros-tanár, ötletgazda Könyvekre hangolva című FELolvaSHOW-ja, melynek során a résztvevők röviden bemutatták kedvenc könyvüket, majd egy-egy részletet olvastak fel belőlük.

Zárásként a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad előadásában Konrád György A látogató című regénye elevenedett meg a színpadon Molnár János rendezésében – méltó befejezéseként egy napnak, amely az olvasás öröméről, közösségteremtő erejéről és jövőjéről szólt.