Továbbra is jellemző, hogy a kiskorú gyermekükkel külföldre utazni vágyó szülők csak a gyermek születési bizonyítványát viszik magukkal, ami viszont a hatályban lévő jogszabályok alapján nem alkalmas erre a célra, ugyanis elektronikus személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség – hívta fel a figyelmet tegnapi sajtótájékoztatóján Ráduly István. A prefektus azt is elmondta, hogy az újfajta személyi igazolványokat már 14 év alattiaknak is kiállítják, így azt is lehet utazási okmányként használni, illetve pár további, az utazásnál lényeges tudnivalót is ismertetett.

Ráduly István kifejtette: sokan még mindig úgy tudják, hogy amennyiben mindkét szülő elkíséri a gyerekeket a külföldi utazásra, elegendő csak a születési bizonyítvány, de ez téves, a kiskorúnak ilyen alkalmakkor is kell rendelkeznie elektronikus személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel.

A személyi esetében az új okmányok bevezetésével megváltozott az a szabály, hogy milyen kortól váltható ki. Eszerint már nem csak a 14 éves kor betöltése után birtokolhat valaki személyi igazolványt, mint az korábban érvényben volt, hanem már egészen zsenge korban is igényelhető. Az ilyen okmányok érvényessége kétéves életkorig két év, 2 és 14 éves kor között négy év, 14 és 18 év között öt év, 18 év felett 10 év, 70 év felettiek esetében pedig nincs határidő.

A másik megoldás, hogy a kiskorúaknak útlevelet kérnek, a 14 év alattiaknak három évre érvényes okmányt állítanak ki, a 14 és 18 év közöttieknek 5 évre érvényeset. A felnőttek esetében az útlevél 10 évig érvényes. Az útlevél kiváltásának díja, függetlenül a korosztálytól, 265 lej. Az elektronikus személyi igazolványokat jelenleg ingyenesen állítják ki.

Ráduly István továbbá még néhány fontos „apróságra” is felhívta a figyelmet, amit érdemes ellenőrizni az utazás előtt: sok országban létezik olyan szabály, hogy belépéskor az útlevél még legkevesebb hat hónapig érvényes legyen, emellett, ha egy kiskorú csak az egyik szülővel utazik, szükséges a másik közjegyző által hitelesített beleegyezése. A prefektus hangsúlyozta, utóbbi szabály azokra is érvényes, akik elváltak, és akkor is, ha a gyerek azzal a szülővel utazik külföldre, akinek a válás során odaítélték.