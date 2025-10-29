Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Díjátadó ünnepségHáromszékiek a kitüntetettek között

2025. október 29., szerda, Közélet

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából díjátadó ünnepséget tartottak Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol Nagy István agrárminiszter méltatta azokat, akik munkájukkal, tudásukkal és elhivatottságukkal a magyar vidék felemelkedését szolgálják. Az esemény méltó módon állított emléket az 1956-os hősöknek, miközben a mai kor példamutató szakembereinek elhivatottságát és hazaszeretetét is elismerte. A kitüntetettek sorában három Kovászna megyei szakember is szerepel.

  • Lukács Attila és Nagy István a díjátadón. Fotó: Facebook / Agrárminisztérium
    Lukács Attila és Nagy István a díjátadón. Fotó: Facebook / Agrárminisztérium

A miniszter beszédében hangsúlyozta: a szabadság, a függetlenség és a béke ma is a magyar nemzet alapértékei, és „nem engedünk ’48-ból, és nem engedünk ’56-ból sem, mert a nemzeti önazonosság, a hit, a föld és a család olyan értékek, amelyek megtartották a magyarságot a legnehezebb időkben is. Ezeket az értékeket kell ma is védenünk, akár a gazdaságban, akár a közösségi életben, akár a mindennapi munkában” – fogalmazott Nagy István.

Az idén összesen 18-an vehettek át Miniszteri Elismerő Oklevelet, hárman kapták meg a Magyar Vidékért díjat, a legrangosabb elismerést, a Kovács Béla-díjat ketten érdemelték ki.

A Kovács Béla-díjat az agrárium területén végzett kiemelkedő szakmai munkáért Bittsánszky Márton, az Agrár­minisztérium Agrárpiaci Főosztályának főosztályvezetője, valamint Lukács Attila, az ozsdolai közbirtokosság és a Tekeres Kft. erdőgazdája, cégvezetője kapta. Utóbbi a méhészeti ágazatban végzett több mint négy évtizedes közösséggyarapító munkájáért részesült a kitüntetésben, amellyel Háromszék hírnevét is öregbíti.

A Magyar Vidékért díjjal három kiváló szakembert tüntettek ki: dr. Bartha Jánost, a sepsiszentgyörgyi Solfarm Kft. alapítóját és agrármérnökét, Simon Attilát, az MKB Bank Agrárpartner program szakmai vezetőjét, valamint Vörös Pétert, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem campus-főigazgatóját.

Az ünnepségen átadott 18 Miniszteri Elismerő Oklevél egyikét Szőke Tibor haralyi nyugalmazott kádármester kapta a népi mesterségek megőrzéséért és továbbadásáért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Nagy István az ünnepségen külön kiemelte, hogy az agráriumban dolgozók mindennapi munkájukkal is a nemzet szolgálatában állnak. „Aki hűséggel, becsülettel végzi a munkáját, az is a hazát szolgálja. Minden egyes vetés, minden kéz, amely a földet műveli, a jövőt építi. A magyar vidék tartja életben a nemzet szívét, és azok, akik itt dolgoznak, a mindennapok hősei” – tette hozzá.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-29 08:00 Cikk megjelenítése: 452 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 314
szavazógép
2025-10-29: Közélet - Nagy D. István:

Úti okmány szükséges (Kiskorúak külföldre utazása)

Továbbra is jellemző, hogy a kiskorú gyermekükkel külföldre utazni vágyó szülők csak a gyermek születési bizonyítványát viszik magukkal, ami viszont a hatályban lévő jogszabályok alapján nem alkalmas erre a célra, ugyanis elektronikus személyi igazolványra vagy útlevélre van szükség – hívta fel a figyelmet tegnapi sajtótájékoztatóján Ráduly István. A prefektus azt is elmondta, hogy az újfajta személyi igazolványokat már 14 év alattiaknak is kiállítják, így azt is lehet utazási okmányként használni, illetve pár további, az utazásnál lényeges tudnivalót is ismertetett.
2025-10-29: Közélet - Bartos Lóránt:

Csernátonból induló példa

A szövetkezeti munka és a modern technológia új szintre lépett Csernátonban: a Csernátoni Burgonya Mezőgazdasági Szövetkezet sikeresen befejezte legújabb fejlesztési projektjét, amelynek keretében korszerű feldolgozó- és csomagolóüzem, valamint egy innovatív online értékesítési rendszer jött létre. 
rel="noreferrer"