Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából díjátadó ünnepséget tartottak Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol Nagy István agrárminiszter méltatta azokat, akik munkájukkal, tudásukkal és elhivatottságukkal a magyar vidék felemelkedését szolgálják. Az esemény méltó módon állított emléket az 1956-os hősöknek, miközben a mai kor példamutató szakembereinek elhivatottságát és hazaszeretetét is elismerte. A kitüntetettek sorában három Kovászna megyei szakember is szerepel.

A miniszter beszédében hangsúlyozta: a szabadság, a függetlenség és a béke ma is a magyar nemzet alapértékei, és „nem engedünk ’48-ból, és nem engedünk ’56-ból sem, mert a nemzeti önazonosság, a hit, a föld és a család olyan értékek, amelyek megtartották a magyarságot a legnehezebb időkben is. Ezeket az értékeket kell ma is védenünk, akár a gazdaságban, akár a közösségi életben, akár a mindennapi munkában” – fogalmazott Nagy István.

Az idén összesen 18-an vehettek át Miniszteri Elismerő Oklevelet, hárman kapták meg a Magyar Vidékért díjat, a legrangosabb elismerést, a Kovács Béla-díjat ketten érdemelték ki.

A Kovács Béla-díjat az agrárium területén végzett kiemelkedő szakmai munkáért Bittsánszky Márton, az Agrár­minisztérium Agrárpiaci Főosztályának főosztályvezetője, valamint Lukács Attila, az ozsdolai közbirtokosság és a Tekeres Kft. erdőgazdája, cégvezetője kapta. Utóbbi a méhészeti ágazatban végzett több mint négy évtizedes közösséggyarapító munkájáért részesült a kitüntetésben, amellyel Háromszék hírnevét is öregbíti.

A Magyar Vidékért díjjal három kiváló szakembert tüntettek ki: dr. Bartha Jánost, a sepsiszentgyörgyi Solfarm Kft. alapítóját és agrármérnökét, Simon Attilát, az MKB Bank Agrárpartner program szakmai vezetőjét, valamint Vörös Pétert, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem campus-főigazgatóját.

Az ünnepségen átadott 18 Miniszteri Elismerő Oklevél egyikét Szőke Tibor haralyi nyugalmazott kádármester kapta a népi mesterségek megőrzéséért és továbbadásáért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Nagy István az ünnepségen külön kiemelte, hogy az agráriumban dolgozók mindennapi munkájukkal is a nemzet szolgálatában állnak. „Aki hűséggel, becsülettel végzi a munkáját, az is a hazát szolgálja. Minden egyes vetés, minden kéz, amely a földet műveli, a jövőt építi. A magyar vidék tartja életben a nemzet szívét, és azok, akik itt dolgoznak, a mindennapok hősei” – tette hozzá.