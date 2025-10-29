Csernátonból induló példa

A szövetkezeti munka és a modern technológia új szintre lépett Csernátonban: a Csernátoni Burgonya Mezőgazdasági Szövetkezet sikeresen befejezte legújabb fejlesztési projektjét, amelynek keretében korszerű feldolgozó- és csomagolóüzem, valamint egy innovatív online értékesítési rendszer jött létre.

A beruházás célja a helyi termelők megerősítése, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok támogatása és az egészséges, helyi élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése. Csáki Béla szövetkezeti tag a projektzáró konferencián hangsúlyozta: „Ez a kezdeményezés arról szól, hogyan tudjuk összekapcsolni a hagyományt és a modern szemléletet, és hogyan építhetünk egy egészségesebb, fenntarthatóbb jövőt itt, Csernátonban.”

A projekt célja, hogy népszerűsítse az egészséges táplálkozást és erősítse a helyi piacokat úgy, hogy a termékek rövid ellátási láncon keresztül, a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz jussanak el. „Ennek érdekében modern feldolgozó- és csomagolóműhelyt alakítottunk ki, ahol a termékek válogatása, mérlegelése és csomagolása korszerű eszközökkel történik. A beszerzett felszerelések – a rostás válogatótól a csomagológépig és targoncáig – mind azt a célt szolgálják, hogy a munka hatékonyabb, tisztább és nyomon követhetőbb legyen. Ezzel nemcsak a minőséget, hanem a vásárlói bizalmat is növeltük” – mondotta Csáki Béla.

A projekt újdonsága a „Cartoful de Cernat” web­áruház (elérhetősége: cartofuldecernat.ro), amely lehetőséget ad a helyi termékek közvetlen online értékesítésére. Így a fogyasztók egyenesen a gazdáktól vásárolhatnak, elkerülve a közvetítő láncokat, ami nemcsak gazdaságosabb, hanem környezetbarát megoldás is.

A szövetkezet azonban nemcsak gazdasági fejlesztésben gondolkodott: a közösségi és oktatási vetület is kiemelt szerepet kapott. A Végh Antal Általános Iskolával közösen szervezett foglalkozásokon a diákok játékosan tanulhatták meg, mit jelent az egészséges táplálkozás és milyen munka rejlik a helyi termékek mögött. Ez a szemléletformáló tevékenység hosszú távon erősíti a fiatalok kötődését a helyi gazdasághoz és a tudatos fogyasztáshoz.

A projekt a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) támogatásával valósult meg, és szervesen illeszkedik abba a regionális fejlesztési stratégiába, amelyet korábban a Csernátoni Szövetkezetek gépparkfejlesztési programja is képviselt. Ez a program már korábban bebizonyította, hogy a helyi összefogás és az uniós források hatékony felhasználása képes fenntartható fejlődést hozni a háromszéki mezőgazdaságban.

Csáki Béla zárásként kiemelte: „Büszkék vagyunk arra, hogy Csernátonból indulva példát mutathatunk arra, mit jelent, ha a hagyomány és az innováció együtt dolgozik a jövőért.”