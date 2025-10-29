Újrahasznosítás kreatívan az iskolákban

Háromszékről tizenhárom iskola és óvoda tizenöt csoportja vesz részt a Kreatív újrahasznosítás elnevezésű országos programban, melyet a PlaYouth Egyesület és az Oscar Downstream üzemanyag-forgalmazó cég hirdetett meg negyedik esztendeje diákok számára. Céljuk arra ösztönözni a tanulókat és az ovisokat, hogy egy kis fantáziával teremtsenek műalkotásokat, használati tárgyakat a hulladékból. A csoportvezetőknek megtartották a felkészítőt, novemberben indul a program gyakorlati megvalósítása.

Amellett, hogy a hulladék tudatos szelektív gyűjtésére ösztönöznek, a program részeként a csoportok adott téma szerinti zöldsarkokat hoznak létre az iskolában/óvodában, ezáltal azokra az ovisokra, tanulókra is hatnak, akik nem neveztek be a versenyszerű projektbe – tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolából benevezett csoport egyik vezetőjétől. Balogh Katalin Mária lapunknak elmondta, minden résztvevő iskolából öt tanár irányítja a csapatokat, és különböző zöldzónákat hoznak létre mindenütt: szelektív gyűjtőhelyet, madarak etetésére, gondozására alkalmas helyet, foglalkoztatósarkot a kreatív újrahasznosításhoz, olvasósarkot és egy zöldsarkot, amelyet évszakonként újítanak.

A negyedik alkalommal meghirdetett, versenyszerű programba Kovászna megye mellett Olt, Dâmbovița, Argeș, Dolj, Buzău, Maros és Hargita megyét válogatták be a szervezők, Háromszékről tizenhárom oktatási egységből tizenöt csapat jelentkezett: Sepsiszentgyörgyről a Plugor Sándor Művészeti Líceum, a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola, a Pinokkió Napközi Otthon (utóbbi két csoporttal), a Gulliver Napközi Otthon, a Mihai Viteazul Főgimnázium és a Puskás Tivadar Szakközépiskola, a rétyi Antos János Általános Iskola, az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskola, a kommandói Horn Dávid Általános Iskola, a gelencei Jancsó Benedek Általános Iskola (utóbbi két csoporttal), Bodzavidékről a szitabodzai Nicolae Russu Általános Iskola, valamint a zabratói és a szaramási iskola.

A megvalósuló projekteket júniusban értékeli egy zsűri, a díjazottak táborban való részvételt nyernek.