Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újrahasznosítás kreatívan az iskolákban

2025. október 29., szerda, Közélet

Háromszékről tizenhárom iskola és óvoda tizenöt csoportja vesz részt a Kreatív újrahasznosítás elnevezésű országos programban, melyet a PlaYouth Egyesület és az Oscar Downstream üzemanyag-forgalmazó cég hirdetett meg negyedik esztendeje diákok számára. Céljuk arra ösztönözni a tanulókat és az ovisokat, hogy egy kis fantáziával teremtsenek műalkotásokat, használati tárgyakat a hulladékból. A csoportvezetőknek megtartották a felkészítőt, novemberben indul a program gyakorlati megvalósítása.

  • A háromszéki csapatok irányítóinak a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában tartottak felkészítőt. Fotó: Kovászna Megyei Tanfelügyelőség
    A háromszéki csapatok irányítóinak a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában tartottak felkészítőt. Fotó: Kovászna Megyei Tanfelügyelőség

Amellett, hogy a hulladék tudatos szelektív gyűjtésére ösztönöznek, a program részeként a csoportok adott téma szerinti zöldsarkokat hoznak létre az iskolában/óvodában, ezáltal azokra az ovisokra, tanulókra is hatnak, akik nem neveztek be a versenyszerű projektbe – tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolából benevezett csoport egyik vezetőjétől. Balogh Katalin Mária lapunknak elmondta, minden résztvevő iskolából öt tanár irányítja a csapatokat, és különböző zöldzónákat hoznak létre mindenütt: szelektív gyűjtőhelyet, madarak etetésére, gondozására alkalmas helyet, foglalkoztatósarkot a kreatív újrahasznosításhoz, olvasósarkot és egy zöldsarkot, amelyet évszakonként újítanak.

A negyedik alkalommal meghirdetett, versenyszerű programba Kovászna megye mellett Olt, Dâmbovița, Argeș, Dolj, Buzău, Maros és Hargita megyét válogatták be a szervezők, Háromszékről tizenhárom oktatási egységből tizenöt csapat jelentkezett: Sepsiszentgyörgyről a Plugor Sándor Művészeti Líceum, a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola, a Pinokkió Napközi Otthon (utóbbi két csoporttal), a Gulliver Napközi Otthon, a Mihai Viteazul Főgimnázium és a Puskás Tivadar Szakközépiskola, a rétyi Antos János Általános Iskola, az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskola, a kommandói Horn Dávid Általános Iskola, a gelencei Jancsó Benedek Általános Iskola (utóbbi két csoporttal), Bodzavidékről a szitabodzai Nicolae Russu Általános Iskola, valamint a zabratói és a szaramási iskola.

A megvalósuló projekteket júniusban értékeli egy zsűri, a díjazottak táborban való részvételt nyernek.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-29 08:00 Cikk megjelenítése: 202 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 314
szavazógép
2025-10-29: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Szelet vetnek az ország vezetői

2010-ben a gazdasági válság miatt csökkent az életszínvonal, 2015-ben a Colectiv-tűzvész feszítette pattanásig az emberek tűrőképességét, 2020-ban a koronavírus-járvány lehetetlenítette el az életünket, 2025-ben újra költségvetési megszorításokat nyögünk.
2025-10-29: Közélet - Iochom István:

Zöld napos Mozgó délután

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a városháza sportirodájával immár tizenegyedik éve rendszeresen szervez Mozgó délutánt, a hatvanharmadikra a múlt héten került sor. A fő cél ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, amit a mozgás népszerűsítésén túl kísérő programokkal is igyekeztek elősegíteni.
rel="noreferrer"