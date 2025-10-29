Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Zöld napos Mozgó délután

2025. október 29., szerda, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a városháza sportirodájával immár tizenegyedik éve rendszeresen szervez Mozgó délutánt, a hatvanharmadikra a múlt héten került sor. A fő cél ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, amit a mozgás népszerűsítésén túl kísérő programokkal is igyekeztek elősegíteni.

  • Fotó: Alper Özkan
    Fotó: Alper Özkan

Az idei év negyedik Mozgó délutánján mintegy negyvenen voltak jelen, akik többek között dartsoz­tak, asztaliteniszeztek, sakkoztak Perdi Róberttel, szaladtak, a kisebbek mikádóztak, malmoztak, jengáztak és különböző fajátékokat is kipróbáltak. Nagy népszerűségnek örvendett Pocsai András Lászlónak, a Pro Pectus Egyesület önkéntesének latin workout bemutatója. Ráduly Attila egyesületi elnök elmondása szerint a Mozgó délutánt novemberben újra megszervezik.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-29 08:00 Cikk megjelenítése: 218 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 314
szavazógép
2025-10-29: Közélet - Fekete Réka:

Újrahasznosítás kreatívan az iskolákban

Háromszékről tizenhárom iskola és óvoda tizenöt csoportja vesz részt a Kreatív újrahasznosítás elnevezésű országos programban, melyet a PlaYouth Egyesület és az Oscar Downstream üzemanyag-forgalmazó cég hirdetett meg negyedik esztendeje diákok számára. Céljuk arra ösztönözni a tanulókat és az ovisokat, hogy egy kis fantáziával teremtsenek műalkotásokat, használati tárgyakat a hulladékból. A csoportvezetőknek megtartották a felkészítőt, novemberben indul a program gyakorlati megvalósítása.
2025-10-29: Jegyzet - László Zsuzsa:

Fóbiák

Hát van nekem egypár, és egyik sem jár kellemes érzésekkel. Aki szintén valamiféle fóbiás csónakban evez, az megérti, tudja, hogy nem vicces. Aki fóbiáktól mentes, nyugodtan gondolhatja, hogy ez is csak olyan úri nyavalya, hiszti, mint akár a pánikroham vagy depresszió. Mondjuk, azok sem úri nyavalyák.
rel="noreferrer"