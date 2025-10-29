Zöld napos Mozgó délután

Következő írásunk

Hát van nekem egypár, és egyik sem jár kellemes érzésekkel. Aki szintén valamiféle fóbiás csónakban evez, az megérti, tudja, hogy nem vicces. Aki fóbiáktól mentes, nyugodtan gondolhatja, hogy ez is csak olyan úri nyavalya, hiszti, mint akár a pánikroham vagy depresszió. Mondjuk, azok sem úri nyavalyák.