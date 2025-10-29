Zöld napos Mozgó délután

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a városháza sportirodájával immár tizenegyedik éve rendszeresen szervez Mozgó délutánt, a hatvanharmadikra a múlt héten került sor. A fő cél ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, amit a mozgás népszerűsítésén túl kísérő programokkal is igyekeztek elősegíteni.
Az idei év negyedik Mozgó délutánján mintegy negyvenen voltak jelen, akik többek között dartsoztak, asztaliteniszeztek, sakkoztak Perdi Róberttel, szaladtak, a kisebbek mikádóztak, malmoztak, jengáztak és különböző fajátékokat is kipróbáltak. Nagy népszerűségnek örvendett Pocsai András Lászlónak, a Pro Pectus Egyesület önkéntesének latin workout bemutatója. Ráduly Attila egyesületi elnök elmondása szerint a Mozgó délutánt novemberben újra megszervezik.