Nem bírt egymással a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupa csoportkörének első fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap több mint fél órát emberhátrányban futballozva gól nélküli döntetlent játszott a csíkszeredai együttes otthonában, a pontosztozás pedig mindkét alakulatnak sokat érhet a végelszámolásnál.

A két székelyföldi gárda tíz év elteltével játszott ismét tétmérkőzést egymás ellen. Ovidiu Burcă és Ilyés Róbert vezetőedző több kulcsjátékosát pihentette, a vendégek keretéből Sigér Dávid, Cosmin Matei és Nicolae Păun is hiányzott. A Sepsi OSK játékosa, Boris Cmiljanić a bemelegítés során megsérült, így a montenegrói csatár helyett Ignacio Heras lépett pályára kezdőként. Nem estek egymásnak az alakulatok, az első negyedórában inkább a mezőnyben zajlott a küzdelem, ezt követően először a házigazdák veszélyeztettek, a 16. percben Dusinszki Szabolcs lövését Bogdan Ungureanu szögletre tolta. A folytatásban sem forogtak veszélyben a kapuk, aztán a 39. percben ismét a csíkszeredai csapat előtt adódott helyzet, ekkor Eppel Márton bal alsó sarok irányába tartó lehetőségét kiütötte a háromszéki együttes hálóőre.

A Sepsi OSK a szünetet követően bátrabban támadott, az 51. perc Batzula Hunor távoli löketét hárította Simon Máté. A piros-fehér mezesek az 59. percben emberhátrányba kerültek, mivel Alin Dobrosavlevici rövid idő alatt két sárga lapot kapott. A létszámfölényben futballozó Csíkszereda nyomás alá helyezte ellenfelét, amely ellentámadásokra rendezkedett be. Az Ilyés Róbert irányította labdarúgók vezetést szerezhettek volna, azonban Végh Bence kísérlete és Eppel fejese pontatlan volt, míg Anderson Ceará két próbálkozását is védte Ungureanu, aki a hajrában fogta Szabó Bálint közeli lövését. A másik oldalon Bat­zula lehetőségét az utolsó pillanatban blokkolta Hegedűs János, majd Darius Oroian szöglete után Dimitri Oberlin háttal állva csúsztatta a labdát a kapufára, így gól nélküli döntetlennel zárult a székely rangadó.

Román Kupa, C-csoport, 1. forduló: FK Csíkszereda–Sepsi OSK 0–0.

Csíkszereda, városi stadion, 1930 néző. Vezette: Cătălin Busi (Râmnicu Vâlcea). FK Csíkszereda: Simon – Pászka, Palmeș, Hegedűs, Gál-Andrezly (Ferenczi, 58.) – Veres (Csürös, 83.), Végh (Szilágyi, 83.), Szabó, Dusinszki (Szalay, 57.), Jebari (Ceará, 57.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Dobrosalevici, Techereș (Oteliță, 62.) – Iglesias (Cîmpean, 71.), Skorup, Ghimfus (Oberlin, 61.), Aganović (Haruț, 61.), Batzula – Heras (Silaghi, 83.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Sárga lap: Pászka (85.), illetve Heras (20.), Dobrosavlevici (56., 59.), Skorup (74.), Oteliță (85.), Vîrtej (90+2.), Ungureanu (90+5.). Kiállítva: Dobrosavlevici (59.).

További eredmény, C-csoport, 1. forduló: Sporting Liești–Galaci Oțelul 3–3 (gólszerzők: Petrișor Voinea 36., Viorel Costea 51., Claudiu Maftei 90+3., illetve Andrei Ciobanu 5., Pedro Nuno 60., Andrézinho 64.). Az FC Metalul Buzău–Kolozsvári Universitatea mérkőzést ma 15 órától rendezik.

A Sepsi OSK legközelebb november 4-én 17 órától az FC Voluntari ellen játszik az Anghel Iordănescu Stadionban a másodosztályú bajnokság 12. fordulójában.