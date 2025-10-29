Remek bajnoki rajton van túl a Kézdivásárhelyi SE, amely kétszer is legyőzte az Alexandriai ISK együttesét a másod­osztálynak számító női kosárlabda 1. Liga 1. fordulójában. A céhes városi kék-fehérek hétfőn 70–66-ra, kedden 82–60-ra nyertek a vendég Teleorman megyei csapat ellen és a pontvadászat következő dupla körében a Jászvásári Poli otthonában lépnek majd pályára.

Pénteken a Prahova Megyei SK–BBB Raptors Berceni találkozóval kezdetét vette a nyolccsapatos 1. Liga 2025–2026-os idénye, a mezőny egyetlen háromszéki alakulata a bajnoki ezüstérmes Kézdivásárhelyi SE pedig hétfőn hazai környezetben kezdte meg szereplését a másodosztálynak számító pontvadászatban, ellenfele az Alexandriai ISK volt.

A szezonnyitó dupla forduló zárópárharcának hétfő esti meccsét a vendégek kezdték jobban, de a 4. percben a KSE átvette a vezetést (10–8). A folytatásban is kiélezett csata zajlott a pályán, az első negyed pedig 20–23-nál ért véget. A 15. percben tízpontos előnyt dobált össze az Alexandria (23–33), de a céhes városiaknak sikerült felzárkózniuk 36–43-ra.

A térfélcserét követően egyre jobban játszottak a háromszéki lányok, akik a 25. percben kiegyenlítettek 44–44-re. A továbbiakban már a kék-fehérek irányították a küzdelmet, és a csapatok 58–54-es állásnál fordultak az utolsó negyedre. A házigazdák a 32. percben még 11 ponttal vezettek (65–54), de a vendégek nem adták fel, és a véghajrában roppant kiélezetté vált a küzdelem. A találkozót végül a KSE nyerte meg 70–66-ra, aztán kedden jött a folytatás. A meccs legjobbjait alakulatunk adta, a két amerikai légiós, Tolivert és Jordan is dupla duplával zárt.

A mérkőzés pontszerzői: Kozman 5/3, Bartók 6, Tolivert 25/9 (12 lepattanó), Jordan 27 (17 lepattanó), Tuchiluș 7, illetve Danciulescu 6, Velcea 18/12, Mazilu 13, Babadac 28/15, Tudor 1.

A KSE már jobban kezdte a tegnapi meccset és Claudio Garcia Morales lányai 20–8 arányban hozták az első negyedet. A második negyedben fordult a kocka, olyannyira, hogy a Mădălin Piperea irányította Alexandria a 19. percben már csak 2 pontos hátrányban volt, majd 36–34-es állásnál vonultak öltözőbe a csapatok.

A fordulást követően is szoros volt a párharc, a felek kosárra kosárral válaszoltak, és a 25. percben 44–44 volt az eredmény. Ezt követően sem sokat változott a játék képe, harmincpercnyi küzdelem után 54–54-ről indult a mérkőzés utolsó negyede. Ebben ismét magukra találtak a céhes városiak, s egyszerűen leiskolázták ellenfelüket, így 82–60-ra nyerték meg az összecsapást. A keddi meccs legjobbjainak szintén a kézdivásárhelyiek tengerentúli kosarasai bizonyultak, akik újfent dupla duplával vették ki részüket a KSE sikeréből.

A mérkőzés pontszerzői: Kozman 14/6, Bartók 4, Páll 5/3, Tolivert 23/12 (10 lepattanó), Jordan 27/6 (14 lepattanó), Tuchiluș 7/3, Gál 2, illetve Danciulescu 14/9, Velcea 14/12, Mazilu 10/3, Suciu 6, Babadac 8/6, Tudor 5, Dana 3/3.