A Sepsi ISK sportolói két aranyérmet szereztek az elmúlt hét végén a Suceava megyei Poiana Stâmpeien megtartott terepfutó országos bajnokságon. A hét korosztályban meghirdetett viadalon a tizenhat év alattiak csapatversenyében a sportiskolás lányok nem találtak legyőzőre, míg az Onești-i VSK-nak is versenyző Kolozsi Árpád Kristóf az U18-as együttesek viadalában állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Horovitz Hanna irányítása alatt a Sepsi ISK öt sportolóval vett részt a terepfutó országos bajnokságon, a megyeszékhelyi atléták az egyéni és a csapatversenyben egyaránt érdekeltek voltak. A fiúk U13-as korosztályának másfél kilométeres próbáján Sándor Csaba ötödik lett, az U16-os lányok 3 kilométeres versenyszámában Nagy Dorottya a 7., Kovács Dorka a 9., Kovács Kata a 10. helyen végzett, míg csapatban a Sepsi ISK az első helyen zárt. A kettős leigazolással rendelkező Kolozsi Árpád Kristóf az U18-asok 6 kilométeres viadalát a 6. helyen fejezte be, az Onești-i VSK-val pedig csapatbajnokságot nyert.

Eredmények: * U13, 1,5 km: 1. Gulyás Raymond (Temesvári Athletic) 5:12.29 perc, 2. Eusebiu Prisacă (Nicu Gane Főgimnázium, Fălticeni) 5:17.08 p, 3. Jus­tin Lauric (Atletico Slănic) 5:18.80 p... 5. Sándor Csaba 5:27.76 p • U16, 3 km – egyéni: 1. Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) 11:15.862 perc, 2. Mara Gherase (Temesvári Athletics) 11:17.86 p, 3. Kerekes Emma (Kolozsvári VSK) 11:18.30 p... 7. Nagy Dorottya 11:46.10 p... 9. Kovács Dorka 11:52.56 p, 10. Kovács Kata 12:02.89 p; csapat: 1. Sepsi ISK (Nagy Dorottya, Kovács Dorka, Kovács Kata), 2. Botoșani-i SPL, 3. Drăgășani-i Technikai Líceum * U18, 6 km – egyéni: 1. Andrei Halapciuc (Bârladi ISK/Onești-i VSK) 19:37.29 perc, 2. Matei Moldovan (Kolozsvári VSK) 19:54.53 p, 3. Tudor Mărgăsoiu (Kolozsvári CSU) 20:12.46 p… 6. Kolozsi Árpád Kristóf 20:52.95 p; csapat: 1. Onești-i VSK (Andrei Halapciuc, Kolozsi Árpád Kristóf, Denis Tășchină, Flavius Cazacu), 2. Vaslui-i VSK, 3. Suceavai SPL. (tif)