Szándékos gyújtogatás történt Kovásznán

2025. október 29., szerda, Közélet

A hatóságok három, 9 és 15 év közötti gyermeket azonosítottak a Kovászna városában vasárnap történt tűzeset gyanúsítottjaként. Az ügyben rongálásért és gyújtogatásért folyik a nyomozás.

    Fotó: Kovászna megyei Mihai Viteazul katasztrófavédelmi felügyelőség

Szénabálák lángoltak című tudósításunkban korábban jeleztük, hogy Kovásznán az Állomás utcai volt fafeldolgozó üzemhez riasztották vasárnap délután a megyei katasztrófavédelem kézdivásárhelyi tűzoltórészlegének egységeit. Egy személygépkocsi megsemmisült. A tűz átterjedt egy, a gyártól mintegy 150 méterre lévő tárolóépületre is, ahol szénát tartottak, mintegy nyolcvan bála elégett.

A hatóságok megállapították, szándékos gyújtogatás történt, három kiskorút azonosítottak lehetséges elkövetőként, közölte szerdán délelőtt a Kovászna megyei rendőrség. Az ügyben rongálás és gyújtogatás gyanúja miatt indult eljárás, az eset körülményeit az ügyészség felügyelete mellett tovább vizsgálják. (sz.)

