Elhalálozás

„Csendesen alszik, megpihent végleg, / angyalok bölcsője ringatja már, / nem jöhet vissza, hiába hívjuk, /emléke szívünkben otthont talál.” (Szabó Balázs)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, keresztanya, sógornő, jó ismerős és szomszéd,

UGRI JOHANNA NELLI

(szül. PÁLL)

szerető szíve életének 69. évében, özvegységének hetedik hetében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 2025. október 29-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait október 31-én 13 órakor helyezzük nyugalomra az étvalvi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 30-án

18 órától és a temetés előtt egy órával.

Utolsó búcsúvétel

egy szál virággal.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120521

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, nagynéni, sógornő, anyatárs, keresztanya, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó ismerős, a dálnoki születésű

özv. NAGY SIMONNÉ

MÁR G. PIROSKA

életének 71. évében

hosszas szenvedés után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. október 31-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori református temetőben.

Részvétfogadás csütörtökön 17 órától és a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

1120523

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a komollói NIKULA ANNÁRA halálának 35. évfordulóján.

Szerettei

1120522

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel, de örök szeretettel emlékezünk

ifj. KATÓ ISTVÁNRA halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

1120520

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FÖLDES GEORGETÁRA ­(BOGÁR), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Az élet csendesen megy tovább, de fájó emléked elkísér egy életen át. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120518

Gondoskodását, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk id. KEREZSI JÁNOSRA (ÖCSI bácsi), aki már két éve pihen szerettei mellett a szárazpataki temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Családja és Irénke néni

4335635

„Aki szeretetben él, az nem hal meg – csak előremegy.” Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zágoni id. TÖRÖK ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335676

Halálának 29. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a nyujtódi HOSSZÚ ISTVÁNNÉ TÉGLÁS BÖZSIKE nénire, akinek gondoskodását, jóságát, szeretetét szívünkbe zártuk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugalma legyen békés, emléke áldott és örök.

Menye, dédunokája

és családja, valamint

Bernadett és Emőke

4335565