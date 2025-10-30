Könyvbemutató KOVÁSZNA. Ma 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Loránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.

SEPSISZENTGYÖRGY. Csodás lények és teremtmények nyomába erednek 31-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében a Bestiarium Hungaricum könyv bemutatóján. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Vörös Andrással, a Cser Kiadó irányítójával és Németh Gyula grafikussal B. Szabó Zsolt beszélget, miközben a közönség megismerheti a könyvben életre keltett lényeket.

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 5-én 17 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ földszintjén a Maassluis Nyugdíjasklubban bemutatják Kalányos Ottó lelkész Ha te pap leszel, én pápa című könyvét. ♦ Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében november 6-án, csütörtökön 18 órától. A szülővárosa által Pro Urbe díjjal kitüntetett szerző Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. A könyvbemutató végén a szerző dedikál.

Közlekedési rend Sepsiszentgyörgyön

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint, az elmúlt évek gyakorlatát követve, október 31., péntek és november 2., vasárnap között ideiglenes forgalmi rend lép életbe a köztemető és a vártemplomhoz tartozó református temető környékén: egyirányúsítják a közlekedést, a temetőkhöz való feljutás a Vár utcán át, míg a lemenetel a Vojkán utcán át történik.

Színház

BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. November 4-én, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első előadását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).

Zene

FILMZENE. Ma 19 órától rendkívüli zenei estre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ. Fellép a sepsiszentgyörgyi 4Cord Quartet: Piroska Zoltán (I. hegedű), Alexandra Goia (II. hegedű), Deák Abigél (mélyhegedű) és Ferencz Tihamér (gordonka). A meglepetésprogram az utóbbi idők legnépszerűbb filmjeinek zenéiből kínál válogatást. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

ORGONAKONCERT. Novem­ber 7-én 18 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban orgonakoncertet ad Kristófi János orgonaművész, 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája, 2011 októberétől karnagya is. A nagyváradi székesegyház Szent László Énekkarával rendszeresen fellépnek a salzburgi dómban.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Magyarnak lenni Amerikában címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott a sepsiszentgyörgyi származású Antal-Ferencz Ildikó közgazdász, szabadúszó újságíró és blogger (Budapest), beszélgetőtársa Tiboldi Bea egyesületi elnök (Csíki Anyák Egyesülete, Csíkszereda). A találkozón bemutatják a meghívott interjúköteteit is, amelyekben az észak-amerikai diaszpórában élő magyarokat szólaltatott meg. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Előadás

Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krí­zisből című előadását viszi el Kézdivásárhelyre ma 19 órától a Vigadó Művelődési Központba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében. Az est során személyes történetek, gyakorlati stratégiák és közösségi beszélgetés ad kapaszkodót azoknak, akik életük nehéz pillanataiban új irányt keresnek. Előadásai nemcsak szavak, hanem kapaszkodók: erőt, felismerést és közösségi élményt kínálnak.

Székelyföldi Legényesverseny

A sepsiszentgyörgyi Laj­tha László Alapítvány és a Háromszék Táncszínház tizenegyedik alkalommal szervezi meg a Székelyföldi Legényesversenyt november 8-án 10 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Táncanyag: magyarlapádi lassú és gyors pontozó. A verseny két részből áll: 1. kötelező tánc a magyarlapádi Szabó Ferenc „Nuci” tánca (youtube/Mtq4a0ZXryQ) – a versenyző a táncos stílusjegyeit, jellegzetes motívumait, táncolási módját kell hogy megformálja, idén a megadott felvételen látható pontos folyamatot kell megtanulni, kivételt képeznek a 15 éven aluliak; 2. szabadon választott lassú és gyors pontozó Magyarlapádról – a versenyző szabadon építkezhet bármely más magyarlapádi hagyományőrző táncából. A kiérdemelhető díjak: Az év kiváló legényes táncosa; A lassú és gyors pontozó újraalkotója/egyéni megformálója; Szabó Ferenc „Nuci” táncának újraalkotója/egyéni megformálója; Szabó Ferenc „Nuci” táncának hiteles előadója. A versenyen kizárólag amatőr, hivatásos együttesben nem táncoló legények vehetnek részt, felső korhatár 25 év. A jelentkezés határideje: november 1. A részvétel ingyenes. További információ Melles Endrénél (telefon: 0748 668 539, mendre_mundrut@yahoo.com).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 18 órától Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (román feliratos), 18.30-tól Jó kutya (román feliratos), 20 órától Igen (román feliratos), 20.15-től Vadászat után (magyar feliratos).

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. Október 31-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban A gyász lélektana, a veszteséget megelőző gyász témával foglalkozik Roth Enikő mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető.

Tízéves a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola

A Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola működésének tíz éve alatt a szablyavívás hungarikummá vált. Romániában csak Sepsiszentgyörgyön lehet tanulni a magyarság egyik legősibb harcművészetét. Ma 17 órától bemutatóval egybekötött ünnepségre várják az érdeklődőket a Háromszék Táncszínház stúdió­termébe. Az egyórás bemutatón, illetve azt követően a Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott szabadtéri kiállításból kuriózumok ismerhetők meg nemzeti örökségünkről. 31-én, pénteken 17 órától a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola tornatermében bárki számára követhető vagy kipróbálható nyílt edzést tartanak a régi tagok részvételével.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdialmáson és Csomortánban, pénteken Kommandón. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Stadion utcai 2-es, 3-as és 4-es számú toronytömbháznál, valamint az ezek földszintjén lévő kereskedelmi egységeknél. • Kovásznán a mára tervezett munkálatot az Országos Sakkbajnokság miatt a jövő hétre halasztották.

INGYENES MEGHALLGATÁS. November 3-án, hétfőn 10 órától a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

SZÉPMEZŐI KUTYAMENHELY. A kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket a 0769 065 095-ös telefonszámon vagy a menhely_adapost@tega.ro e-mail-címen várják.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár tart nyitva.