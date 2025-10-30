Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 30., csütörtök, Szabadidő
  • Tökök. Fotó: Szekeres Attila
    Tökök. Fotó: Szekeres Attila
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 37 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
KOVÁSZNA. Ma 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Loránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.
2025-10-30: Történelmünk - :

A dálnoki református templom

A reformáció emléknapjához (október 31.) közeledve Történelmünk rovatunkban bemutatunk egy református templomot, mégpedig a dálnokit. Az újságoldal méretéhez igazítva részleteket közlünk a Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpárosnak – lapunk munkatársai – a Kézdiszékért Egyesület kiadásában idén Kézdivásárhelyen megjelent, Kézdi-Orbaiszék református templomai című kötetéből.
rel="noreferrer"