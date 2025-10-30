A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Könyvbemutató
KOVÁSZNA. Ma 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Loránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.
A reformáció emléknapjához (október 31.) közeledve Történelmünk rovatunkban bemutatunk egy református templomot, mégpedig a dálnokit. Az újságoldal méretéhez igazítva részleteket közlünk a Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpárosnak – lapunk munkatársai – a Kézdiszékért Egyesület kiadásában idén Kézdivásárhelyen megjelent, Kézdi-Orbaiszék református templomai című kötetéből.