Támogatás fogyatékkal élőknek

A Tech-Assist elnevezésű projekt keretében igényelhető e-utalványok értéke mintegy 7900 euró, ami „valós lehetőség gyermekek ezrei számára, hogy önállóbbak legyenek, a szülők számára pedig, hogy tudják, nincsenek egyedül” – fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető.

A legtöbb, 39 900 lejes támogatásra a fogyatékkal élő, romániai lakhellyel rendelkező kiskorúak jogosultak, ha az elmúlt egy évben nem vettek igénybe más, ehhez hasonló célra nyújtott állami támogatást. Az elektronikus utalvány egyebek mellett kerekesszékek, járókeretek, ortézisek, protézisek, hallókészülékek, képernyőolvasók, más speciá­lis szoftverek és egyéb segédeszközök vásárlására használható. A támogatásból legfeljebb három termék és három hozzá illő kiegészítő vásárolható.

Az előjelentkezés online zajlik, ebben a szakaszban a szülőnek vagy törvényes képviselőnek ki kell töltenie egy online űrlapot az ANPDPD honlapján: anpd.gov.ro. Ezt követően a hatóság illetékesei felveszik a kapcsolatot az igénylőkkel, és közlik, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk, aztán egy szakemberrel együtt orvosi ajánlás alapján megszabják, hogy milyen technológia lenne a legmegfelelőbb a gyermek számára, majd az iratcsomó jóváhagyását követően elküldik az elektronikus utalványt – ismertette az eljárást az intézmény. (Agerpres)