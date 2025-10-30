Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Támogatás fogyatékkal élőknek

2025. október 30., csütörtök, Család

Lehet jelentkezni a fogyatékkal élőknek szánt segédeszközök vásárlására használható elektronikus utalványok igénylésére – hívta fel a figyelmet október elseji Facebook-bejegyzésében Petre-Florin Manole munkaügyi miniszter.

    Fotó: pixabay.com

A Tech-Assist elnevezésű projekt keretében igényelhető e-utalványok értéke mintegy 7900 euró, ami „valós lehetőség gyermekek ezrei számára, hogy önállóbbak legyenek, a szülők számára pedig, hogy tudják, nincsenek egyedül” – fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető.

A legtöbb, 39 900 lejes támogatásra a fogyatékkal élő, romániai lakhellyel rendelkező kiskorúak jogosultak, ha az elmúlt egy évben nem vettek igénybe más, ehhez hasonló célra nyújtott állami támogatást. Az elektronikus utalvány egyebek mellett kerekesszékek, járókeretek, ortézisek, protézisek, hallókészülékek, képernyőolvasók, más speciá­lis szoftverek és egyéb segédeszközök vásárlására használható. A támogatásból legfeljebb három termék és három hozzá illő kiegészítő vásárolható.

Az előjelentkezés online zajlik, ebben a szakaszban a szülőnek vagy törvényes képviselőnek ki kell töltenie egy online űrlapot az ANPDPD honlapján: anpd.gov.ro. Ezt követően a hatóság illetékesei felveszik a kapcsolatot az igénylőkkel, és közlik, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk, aztán egy szakemberrel együtt orvosi ajánlás alapján megszabják, hogy milyen technológia lenne a legmegfelelőbb a gyermek számára, majd az iratcsomó jóváhagyását követően elküldik az elektronikus utalványt – ismertette az eljárást az intézmény. (Agerpres)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00
A dálnoki református templom

A reformáció emléknapjához (október 31.) közeledve Történelmünk rovatunkban bemutatunk egy református templomot, mégpedig a dálnokit. Az újságoldal méretéhez igazítva részleteket közlünk a Bartos Lóránt és Iochom István szerzőpárosnak – lapunk munkatársai – a Kézdiszékért Egyesület kiadásában idén Kézdivásárhelyen megjelent, Kézdi-Orbaiszék református templomai című kötetéből.
Csökken és elöregedik a lakosság

Románia hivatalos lakhely szerint nyilvántartott lakossága 2025. július elsején 21 671 500 fő volt, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
