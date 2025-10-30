Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csökken és elöregedik a lakosság

2025. október 30., csütörtök, Család

Románia hivatalos lakhely szerint nyilvántartott lakossága 2025. július elsején 21 671 500 fő volt, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

  • Fotó: Pixabay.com
A városon élők száma 11 992 700 volt, egy százalékkal kisebb, mint 2024. július elsején, a vidéken élőké pedig 9 678 800, 0,1 százalékkal nagyobb.

Ugyanakkor a női lakosság 11 103 200 főt számlált, 51 900-zal kevesebbet, mint egy évvel korábban, a férfi lakoság létszáma pedig 55 600 személlyel 10 568 300-ra csökkent.

A statisztikai intézet adatai szerint folytatódik a lakosság elöregedése, száz 15 év alatti gyermekre 135,4 idős személy jut (2024. július elsején 130,2 volt). A 14 évesnél fiatalabb lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva 0,3 százalékponttal csökkent, a 65 év fölöttiek aránya pedig 0,3 százalékponttal nőtt.

A lakosság átlagéletkora 43,1 év volt az elemzett időszakban, 0,4 évvel magasabb, mint 2024. július elsején, a medián életkor pedig 44 év volt, 0,5 évvel több.

2025. július elsején Románia lakosságának legnagyobb részét, 8,6 százalékát a 45–49 év közötti korosztály tette ki, a 0–4 év közötti korosztály aránya 4 százalék, az 5–9 év közötti korosztályé 5 százalék, a 10–14 éves korosztályé 4,8 százalék volt. (Agerpres)

