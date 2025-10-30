Csökken és elöregedik a lakosság

Románia hivatalos lakhely szerint nyilvántartott lakossága 2025. július elsején 21 671 500 fő volt, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A városon élők száma 11 992 700 volt, egy százalékkal kisebb, mint 2024. július elsején, a vidéken élőké pedig 9 678 800, 0,1 százalékkal nagyobb.

Ugyanakkor a női lakosság 11 103 200 főt számlált, 51 900-zal kevesebbet, mint egy évvel korábban, a férfi lakoság létszáma pedig 55 600 személlyel 10 568 300-ra csökkent.

A statisztikai intézet adatai szerint folytatódik a lakosság elöregedése, száz 15 év alatti gyermekre 135,4 idős személy jut (2024. július elsején 130,2 volt). A 14 évesnél fiatalabb lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva 0,3 százalékponttal csökkent, a 65 év fölöttiek aránya pedig 0,3 százalékponttal nőtt.

A lakosság átlagéletkora 43,1 év volt az elemzett időszakban, 0,4 évvel magasabb, mint 2024. július elsején, a medián életkor pedig 44 év volt, 0,5 évvel több.

2025. július elsején Románia lakosságának legnagyobb részét, 8,6 százalékát a 45–49 év közötti korosztály tette ki, a 0–4 év közötti korosztály aránya 4 százalék, az 5–9 év közötti korosztályé 5 százalék, a 10–14 éves korosztályé 4,8 százalék volt. (Agerpres)