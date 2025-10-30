Önkéntes sorkatonaság

A képviselőház október 22-én elfogadta az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvénymódosítás tervezetét, mely a katonai kiképzést igénylő állampolgárok aktív katonai szolgálatát szabályozza, és bevezeti az önkéntes sorkatona jogállást a hadseregben.

A jogszabályjavaslat szerint önkéntes katonai szolgálatra 18 és 35 év közötti, állandó romániai lakóhellyel rendelkező román állampolgárok (férfiak és nők egyaránt) jelentkezhetnek, akik még nem teljesítették a katonai szolgálat más formáját. A katonai alapkiképzés legfeljebb négy hónapig tart.

Az alapkiképzésen részt vevők ingyenes szállást, felszerelést, élelmet, orvosi ellátást és gyógyszereket, valamint havi zsoldot kapnak, a kiképzés végén az országos bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő juttatásban részesülnek. A katonai központok nyilvántartásba veszik őket, majd műveleti tartalék­állományba kerülnek.

A tervezet előírja, hogy szükségállapot vagy ostromállapot bevezetésekor, illetve hadiállapot kihirdetésekor a tartalékosokat a védelemért és a biztonságért felelős intézmények szükségleteinek megfelelően mozgósítják. Ugyanakkor az önkéntes tartalékosok békeidőben is behívhatók kiképzésre vagy különböző küldetések teljesítésére.

A jogszabályjavaslat 263 támogató és 11 elutasító szavazatott kapott, 13 képviselő tartózkodott. A tervezetet a szenátus vitatja meg döntő házként. (Agerpres)