Gyermekeink

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
A képviselőház október 22-én elfogadta az önkéntes katonai szolgálatról szóló törvénymódosítás tervezetét, mely a katonai kiképzést igénylő állampolgárok aktív katonai szolgálatát szabályozza, és bevezeti az önkéntes sorkatona jogállást a hadseregben.
Történésektől függetlenül, megéléseink egyediek. Ezért van az, hogy ugyanazon eseményről a jelenlévők másképp beszélhetnek, emlékezhetnek. Hiszen mindenki saját „szemüvegén” keresztül látja a világot, a kép személyes tapasztalatok alapján alakul ki, formálódik olyanná, amilyen.