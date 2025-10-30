Október 16-án ünnepélyes keretek között adták át Sepsiszentgyörgyön a Szamaritánus Házat, a Diakónia Keresztyén Alapítvány legújabb, védett lakásokból álló otthonát. Az intézmény azoknak a fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek nyújt biztonságos, emberhez méltó lakhatást, akik eddig a család gondozásában voltak, de szeretnének önálló életet élni, vagy a család, az idős szülők már nem tudják ellátni őket, illetve korábban intézményi ellátásban részesültek, ám képesek részben önálló életre egy támogató közösségben.

A ház átadása nem pusztán egy új épület megnyitását jelenti, hanem egy évtizedes szolgálat kézzelfogható gyümölcsét is: a református egyház és a Diakónia elkötelezett munkáját a rászorulókért.

Az ünnepség keretében főtiszteletű dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hálaadó istentiszteletet tartott, majd imádságban kérte Isten oltalmát az intézményre és lakóira, és ünnepélyesen megáldotta az épületet.

Makkai Péter lelkész igazgató, az intézmény létrehozásának kezdeményezője arról beszélt, hogy ez a szolgálat nem mindig látványos, mégis Isten megbízásából fakad: „A fogyatékkal élőkkel foglalkozni nem hálás, nem népszerű dolog, de mi is érintettek vagyunk, megbízást kaptunk Jézustól: tedd a dolgod, viselj gondot rá!” Ugyanakkor köszönetet mondott a támogatóknak. Az épület létrejöttét a magyar kormány, a román szociális minisztérium, a svájci Protestáns Szolidaritás, a Német Altreformirte Kirche és több más holland alapítvány mellett a MOL Románia támogatta.

A Szamaritánus Házban több védett lakás kapott helyet, ahol a lakók saját életteret alakíthatnak ki, miközben a közösség támogatását is élvezhetik. Mindennapjaikat szakemberek – gondozók, nevelők, lelkipásztorok – segítik. A cél, hogy a fiatalok felelősséget tanuljanak, megtapasztalják az önálló élet örömét, és olyan közegben élhessenek, ahol elfogadják és megbecsülik őket.

Nt. Incze Zsolt, a Diakónia Keresztyén Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: „Annyira hálás vagyok, hogy a református egyház felismerte a szeretetszolgálat szükségességét!” Mint mondta, ez az elhivatottság és a hitből fakadó szolgálat tette lehetővé, hogy a ház mára valósággá váljon.

Az eseményen Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is felszólalt, kiemelve a közösségi összefogás erejét: „Akkor lesz Sepsiszentgyörgy mindnyájunk otthona, ha az emberek közötti törődés, figyelem, gondoskodás mindennapos.”

A Szamaritánus Ház így nem csupán egy új intézmény, hanem jelképe is annak, hogy a város és az egyház együtt tud és akar tenni a legelesettebbekért. A szeretet és a gondviselés itt kézzelfogható formát ölt, példát mutatva arról, hogyan válik a hit életté és szolgálattá a mindennapokban.

A rendezvényt a tetőtérben tartott állófogadás, valamint a fogyatékkal élő zenészekből álló Music Mánia zenekar koncertje zárta.

A diakóniai szolgálat pedig tovább folytatódik: a Szamaritánus Ház kapui nyitva állnak, hogy biztonságot, közösséget és reményt nyújtsanak mindazoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Makkai Péter