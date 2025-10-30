Szombat este különleges hangulat lengte be a komollói kultúrotthont: a rétyi-komollói IKE szervezésében több mint ötven fiatal gyűlt össze a környékbeli gyülekezetekből, hogy együtt töltsenek egy vidám és feltöltődést nyújtó estét. A résztvevők előre regisztráltak, belépéskor mindnyájan névtáblát kaptak a MultiNr jóvoltából.

Az érkezést követően a jelenlévők elcsendesedve hallgatták meg Deák Botond rétyi református lelkipásztor áhítatát, amelyet az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetéből válogatott versek köré épített fel. A történetből megismertük a szerecsen etióp komornyik megtérését, és elmélyültünk a hitről alkotott gondolatainkban, majd közös imádsággal megnyitottuk az est hátralevő programjait.

Az esemény ismerkedős játékokkal folytatódott, amelyek gyorsan megtörték a jeget. Párokban beszélgettünk hitről, életfilozófiáról és önismeretről is, megosztva egymással gondolatainkat, érzéseinket. Miután feloldódott a hangulat, jöhetett a táncpárbaj, igazi meglepetéssel: a részt vevő fiatalok egyházi énekekre táncoltak vegyes csapatokban, így nem gúnyosan, hanem örömmel, együttműködve, egymást bátorítva szórakozhattak.

A csapatépítő játékok után már csak egy dolog maradt hátra: megtudni néhány érdekességet a szervezőkről is. Ezt egy kvízverseny során tehették meg, ugyanazokban a csapatokban, mint korábban a táncpárbajon. Az ezen a két játékon nyújtott teljesítmény alapján díjazták a végén a csapatokat.

Talán bátran nevezhető az est fénypontjának az a pillanat, amikor az Életrevaló elnevezésű barátosi keresztyén ifjúsági együttes megkezdte koncertjét. A kultúrotthont betöltötte a jelenlévők éneke, és meghitt, emlékezetes pillanatokkal gazdagod­hattak.

Nem is maradt más hátra, mint a szeretetvendégség, a szervező fiatalok a lelkészek hozzájárulásával kínálmációval, a nagyok számára forralt borral, valamint teával készültek, közben kötetlen beszélgetés folyt.

Az este végére a komollói kultúrotthonban nem csupán ismeretségek születtek, hanem egy valódi közösségi élmény is: a hit, az öröm és az egymásra figyelés kéz a kézben járt.

Mindez nem jöhetett volna létre a komollói és a rétyi egyházközség, az IKE-sek, az Életrevaló együttes, a MultiNr és a részt vevő fiatalok nélkül, hálásan köszönjük mindenkinek, hogy hozzájárultak az esemény sikeres létrejöttéhez!

Bukur Norbert