Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Református hírnökMeghitt pillanatok a rétyi-komollói IKE-esten

2025. október 30., csütörtök, Nyílttér

Szombat este különleges hangulat lengte be a komollói kultúrotthont: a rétyi-komollói IKE szervezésében több mint ötven fiatal gyűlt össze a környékbeli gyülekezetekből, hogy együtt töltsenek egy vidám és feltöltődést nyújtó estét. A résztvevők előre regisztráltak, belépéskor mindnyájan névtáblát kaptak a MultiNr jóvoltából.

  • Fotó: a szervezők gűájteményéből
    Fotó: a szervezők gűájteményéből

Az érkezést követően a jelenlévők elcsendesedve hallgatták meg Deák Botond rétyi református lelkipásztor áhítatát, amelyet az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetéből válogatott versek köré épített fel. A történetből megismertük a szerecsen etióp komornyik megtérését, és elmélyültünk a hitről alkotott gondolatainkban, majd közös imádsággal megnyitottuk az est hátralevő programjait.

Az esemény ismerkedős játékokkal folytatódott, amelyek gyorsan megtörték a jeget. Párokban beszélgettünk hitről, életfilozófiáról és önismeretről is, megosztva egymással gondolatainkat, érzéseinket. Miután feloldódott a hangulat, jöhetett a táncpárbaj, igazi meglepetéssel: a részt vevő fiatalok egyházi énekekre táncoltak vegyes csapatokban, így nem gúnyosan, hanem örömmel, együttműködve, egymást bátorítva szórakozhattak. 

A csapatépítő játékok után már csak egy dolog maradt hátra: megtudni néhány érdekességet a szervezőkről is. Ezt egy kvízverseny során tehették meg, ugyanazokban a csapatokban, mint korábban a táncpárbajon. Az ezen a két játékon nyújtott teljesítmény alapján díjazták a végén a csapatokat.

Talán bátran nevezhető az est fénypontjának az a pillanat, amikor az Életrevaló elnevezésű barátosi keresztyén ifjúsági együttes megkezdte koncertjét. A kultúrotthont betöltötte a jelenlévők éneke, és meghitt, emlékezetes pillanatokkal gazdagod­hattak.

Nem is maradt más hátra, mint a szeretetvendégség, a szervező fiatalok a lelkészek hozzájárulásával kínálmációval, a nagyok számára forralt borral, valamint teával készültek, közben kötetlen beszélgetés folyt.

Az este végére a komollói kultúrotthonban nem csupán ismeretségek születtek, hanem egy valódi közösségi élmény is: a hit, az öröm és az egymásra figyelés kéz a kézben járt.

Mindez nem jöhetett volna létre a komollói és a rétyi egyházközség, az IKE-sek, az Életrevaló együttes, a MultiNr és a részt vevő fiatalok nélkül, hálásan köszönjük mindenkinek, hogy hozzájárultak az esemény sikeres létrejöttéhez!

Bukur Norbert

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 114 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Nyílttér - :

Hass a lelkemre! keresztyén ifjúsági színjátszó-találkozó (Református hírnök)

Néhány évvel ezelőtt született meg Marosi Árpád és Marosi Tünde református lelkészek, valamint a belvárosi református ifjúság szívében az ötlet, hogy minden évben találkozzanak az egyházmegye fiataljai úgy is, hogy színdarabjaikkal, előadásaik­kal hassanak egymás lelkére, hitére.
2025-10-30: Közélet - Nagy D. István:

Konfliktusoktól és akadályoktól terhelt a műemlékvédelem

Tizenöt év magánszférában ledolgozott év után került a műemlékvédelemmel is foglalkozó Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság (DJC) ügyvezető igazgatói tisztségébe Maria-Corina Dumitrescu építész, aki elmondása szerint egyrészt konfliktusos helyzetet talált, másrészt rengeteg megoldandó problémával szembesült az elmúlt másfél évben, amióta a tisztséget betölti. Az intézményvezető szerint Háromszék nem áll rosszul a műemlékek számát illetően, ám azok állapota, védelme terén már nem túl rózsás a helyzet, az okok pedig sokrétűek, ráadásul az általa vezetett hivatal mozgástere is korlátozott.
rel="noreferrer"