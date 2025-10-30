Kevesebb amerikai katona marad Romániában

A védelmi miniszter szerint nem csapatkivonás történik, hanem Washington nem küld újabb váltást, amikor – várhatóan jövő év elején – a Konstanca megyei bázison és más kelet-európai országokban szolgáló amerikai dandár küldetése lejár. Elmondta, hogy a rotációs alapon szervezett dandár mintegy 1200–1500 tagja hadgyakorlaton vesz részt és jelenleg sem tartózkodik a Kogălniceanu-bázison.

A létszámcsökkentés nem érinti a deveselui rakétavédelmi támaszponton, illetve az aranyosgyéresi légi támaszponton szolgálatot teljesítő amerikai katonákat, és a tengerparti bázis sem marad amerikai jelenlét nélkül. Hozzátette: a Mihail Kogălniceanu támaszpont fejlesztése folytatódik. „Az amerikai zászló mindhárom helyszínen továbbra is lobogni fog. A Kogălniceanu-bázison továbbra is légi harccsoport állomásozik, ahogy az ukrajnai konfliktus kitörése előtt is volt” – részletezte Moșteanu, hangsúlyozva, hogy Románia és az Egyesült Államok katonai együttműködése is folytatódik. „Körülbelül ezer amerikai katona továbbra is Romániában marad, segítve bármilyen fenyegetés elhárítását és továbbra is garantálva az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió biztonsága mellett” – szögezte le a tárcavezető.

Arra az újságírói kérdésre, miszerint az amerikai csapatok kivonása Románia biztonságának gyengülését jelenti-e, Moşteanu így válaszolt: „Bárcsak ne így lenne.” Ismételten felidézte: az amerikaiak már az év elején bejelentették, hogy figyelmüket az indo-csendes-óceáni térség felé fordítják, mert Európa az elmúlt években elkezdett többet befektetni saját hadseregeibe és a felszerelésükbe. „Egyszerűen fogalmazva: Európa úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a védelmét. Az amerikaiak lépése egy előre látható fejlemény volt, amelyre mindannyian számítottunk, és mostantól továbbra is be kell fektetnünk a román hadseregbe” – jelentette ki. Egy következő válaszában azonban beismerte, hogy jómaga hétfőn értesült a washingtoni döntésről. Közölte viszont, hogy Románia nem változtat a védelmi stratégiáján. „Szerettem volna, ha az amerikaiak tovább maradnak, vagy többen jönnek. Továbbra is szeretném, ha több szövetséges csapat lenne Romániában. De ez nem változtatja meg a stratégiánkat. Védelmi stratégiánkat a szövetségeseinkkel közösen dolgozzuk ki. Nem vagyunk egyedül, részesei vagyunk ennek a szövetségnek, és ez továbbra is így lesz” – fogalmazott Moşteanu.

Az amerikai katonai létszám csökkentésére Nicuşor Dan államfő is reagált: az X közösségimédia-platformon közölte, hogy a rotációs alapon Romániában állomásoztatott dandár átcsoportosítása révén az amerikai csapatok jelenléte az országban valójában visszatér az ukrajnai háború előtti szintre. Az államfő szerint az amerikai katonák kivonását a NATO keleti szárnyán ellensúlyozza a katonai felszerelések jelentős növelése és az európai csapatok fokozott jelenléte, teljes egyetértésben az amerikai partnerrel. „Románia és a keleti szárny biztonsága semmilyen módon nem gyengül. Románia és az Egyesült Államok között a stratégiai partnerség változatlan marad. A deveselui, aranyosgyéresi és a Mihail Kogălniceanu támaszponton közösen kiépített stratégiai infrastruktúra továbbra is teljes mértékben működőképes lesz, az amerikai csapatok továbbra is ezeken a bázisokon állomásoznak, és a katonai felszerelések átadása is folytatódik” – szögezte le bejegyzésben az államfő.

A román sajtó szerint jelenleg mintegy 1600–2000 főre tehető a Romániában szolgáló amerikai katonák száma.