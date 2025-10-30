De nem mindenütt: Szeben megyében egyetlen ilyen hívást sem regisztráltak, Fehér megyében 40–50 százalékkal többet a szokásosnál, a Bukarest–Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője szerint azonban náluk sokszorosára nőtt a gázszaggal kapcsolatos riasztások száma, néhány esetben pedig be is igazolódott a szivárgás. Daniel Vasile szerint az ország valamennyi tűzoltóegysége fel van szerelve veszélyes anyagok kimutatására alkalmas detektorokkal. Zártak el gázcsapot egy marosvásárhelyi és egy caracali tömbházban (utóbbi városban 60 lakót evakuáltak is), egy bukaresti bevásárlóközpontban, Mioveni-ben pedig 176 lépcsőházban, összesen 3600 fogyasztónál. A tragédia hatására az emberek ismét elkezdték ellenőriztetni a gázvezetékrendszereket és kazánokat, és a lakásbiztosítások száma is megugrott. (Maszol)

KORRUPCIÓGYANÚS IGAZGATÓ BRAS­SÓBAN. Hatósági felügyelet alá helyezték a korrupcióellenes ügyészek Ancuţa-Ofelia Blănarut, a Brassó megyei közegészségügyi igazgatóság vezérigazgatóját nem a nyilvánosságnak szánt információk megosztása miatt. A DNA közleménye szerint Ancuţa Blănaru 2025. március 25-én és október 4-én tájékoztatta a Brassó megyei sürgősségi kórház képviselőit arról, hogy a DSP ellenőrzéseket fog végezni az intézményben, és utasításokat adott, hogy miképpen készüljenek fel megfelelően. A kórház cserébe ingyen orvosi kivizsgálást és laborvizsgálatokat biztosított az igazgató ismerőseinek, vagy soron kívüli kivizsgálásban részesítette őket. Október 6-án Blănaru a brassói sürgősségi gyermekkórházat is értesítette, hogy másnap ellenőrzés lesz náluk. Az ügyészek csúszópénz elfogadása, befolyással való üzérkedés, nem a nyilvánosságnak szánt információk megosztása és hamisítás gyanújával indítottak vizsgálatot. (Agerpres)