Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hírsaláta

2025. október 30., csütörtök, Belföld

PÁNIKHULLÁMOT VÁLTOTT KI A TÖMBHÁZROBBANÁS. A bukaresti Rahova negyedben október 17-én történt robbanás sokkja országos szinten félelmet gerjesztett. Az elmúlt héten lavinaszerűen megnőtt a gázszagot jelző segélykérések száma a 112-es hívószámon és a gázszerelő cégeknél is.

  • Pánikszerűen ellenőriztetik a gázvezetékeket az emberek. Fotó: Demeter J. Ildikó
    Pánikszerűen ellenőriztetik a gázvezetékeket az emberek. Fotó: Demeter J. Ildikó

De nem mindenütt: Szeben megyében egyetlen ilyen hívást sem regisztráltak, Fehér megyében 40–50 százalékkal többet a szokásosnál, a Bukarest–Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője szerint azonban náluk sokszorosára nőtt a gázszaggal kapcsolatos riasztások száma, néhány esetben pedig be is igazolódott a szivárgás. Daniel Vasile szerint az ország valamennyi tűzoltóegysége fel van szerelve veszélyes anyagok kimutatására alkalmas detektorokkal. Zártak el gázcsapot egy marosvásárhelyi és egy caracali tömbházban (utóbbi városban 60 lakót evakuáltak is), egy bukaresti bevásárlóközpontban, Mioveni-ben pedig 176 lépcsőházban, összesen 3600 fogyasztónál. A tragédia hatására az emberek ismét elkezdték ellenőriztetni a gázvezetékrendszereket és kazánokat, és a lakásbiztosítások száma is megugrott. (Maszol)

KORRUPCIÓGYANÚS IGAZGATÓ BRAS­SÓBAN. Hatósági felügyelet alá helyezték a korrupcióellenes ügyészek Ancuţa-Ofelia Blănarut, a Brassó megyei közegészségügyi igazgatóság vezérigazgatóját nem a nyilvánosságnak szánt információk megosztása miatt. A DNA közleménye szerint Ancuţa Blănaru 2025. március 25-én és október 4-én tájékoztatta a Brassó megyei sürgősségi kórház képviselőit arról, hogy a DSP ellenőrzéseket fog végezni az intézményben, és utasításokat adott, hogy miképpen készüljenek fel megfelelően. A kórház cserébe ingyen orvosi kivizsgálást és laborvizsgálatokat biztosított az igazgató ismerőseinek, vagy soron kívüli kivizsgálásban részesítette őket. Október 6-án Blănaru a brassói sürgősségi gyermekkórházat is értesítette, hogy másnap ellenőrzés lesz náluk. Az ügyészek csúszópénz elfogadása, befolyással való üzérkedés, nem a nyilvánosságnak szánt információk megosztása és hamisítás gyanújával indítottak vizsgálatot. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 375 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Belföld - :

Kevesebb amerikai katona marad Romániában

Az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot érinti – jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Ionuț Moșteanu.
2025-10-30: Belföld - :

Több ezren tüntettek Bukarestben

A kormány székháza előtt rendezett tüntetést tegnap négy országos szakszervezeti szövetség a már bevezetett vagy tervezett megszorító intézkedések elleni tiltakozásul.
rel="noreferrer"