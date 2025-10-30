Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Több ezren tüntettek Bukarestben

2025. október 30., csütörtök, Belföld

A kormány székháza előtt rendezett tüntetést tegnap négy országos szakszervezeti szövetség a már bevezetett vagy tervezett megszorító intézkedések elleni tiltakozásul.

    Elegük van a csak őket érintő megszorításokból. Fotó: Facebook / Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA”

A szakszervezetek szerint a kormány intézkedései főleg a bérből élőket és a nyugdíjasokat sújtják. A tüntetésen, amelyre az ország minden tájáról érkeztek szakszervezeti képviselők, a minimálbér és a nyugdíjak emelését, méltányosabb adóztatási rendszer bevezetését követelték, és a helyi közigazgatásban tervezett elbocsátások ellen tiltakoztak. Bogdan Hossu, az Alfa Kartell Országos Szakszervezeti Szövetség elnöke elmondta: a kormány vitatott intézkedései indokolatlanok, mert nem csökkentették a költségvetési hiányt. Szerinte a kormánynak „nemcsak a kiváltságos helyzetben lévő politikusok érdekeire kell figyelnie, hanem a saját választóiéra is”. Emlékeztetett arra, hogy eddig csak nagyon kevés állami vállalatot érintettek a megszorító intézkedések. Ha a szakszervezetek nem kapnak választ a követeléseikre, az államfő közvetítésével próbálnak tárgyalni a kormány képviselőivel, és ha ez sem vezet eredményre, a tiltakozás más formáihoz folyamodnak, beleértve az általános sztrájkot is – nyilatkozta a szakszervezeti vezető.

