Több mint 1,1 millió lejt fizettek tavaly és idén a medvék okozta károkért a gazdáknak, a nagyvadak száma pedig a sürgősségi beavatkozási, valamint az állományszabályozó kvóták ellenére Háromszéken is tovább nőtt – számolt be Gheorghe Neagu, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság (korábban ügynökség) vezetője. Elmondta, az elmúlt 11 év alatt a medvepopuláció nagyjából 1200 egyeddel gyarapodott, a leglátványosabb növekedés a kilövést megtiltó 2016-os jogszabály megjelenés után volt megfigyelhető.

Az igazgató Ráduly István prefektus meghívására ismertette a 2014–2025-ös időszakra vonatkozó összesített adatokat. Ezek alapján a medvepopuláció Háromszéken folyamatosan nőtt, a terményekben és haszonállatokban tett károk terén pedig némileg hullámzó volt az esetszám, 2015-ben volt a legalacsonyabb (58 jelentett eset), a csúcsot 2023-ban érte el (366 jelentett eset). Tavaly az előző évekhez képest mérséklődött (199), ám idén ismét többet jegyeztek (235). A nyilvántartás szerint a haszonállatok közül háziszárnyasokat, juhokat, valamint szarvasmarhákat öltek meg a medvék, míg a terményeknél a kukoricában esett a legtöbb kár. Az igazgató azt is elmondta, tavaly és idén nagyjából hasonló összegben (580 ezer lej körül) fizettek ki kártérítéseket. Neagu szerint a károk mértéke magasabb is lehet, mivel nem minden esetet jelentenek.

A medveállomány alakulását illetően Gheorghe Neagu rámutatott: ez folyamatos növekedést mutat, és bár a megye erdős területe is 10 ezer hektárral gyarapodott az elmúlt tíz évben (legelők erdősödtek be), ez édeskevés ahhoz, hogy a Háromszéken becslések szerint élő több mint 2300 egyednek kellő életteret biztosítson. Az igazgató megismételte a korábban már ismertetett adatokat, melyek szerint a romániai medveállomány 10 400 és 12 800 közé tehető. Ezek 95 százalékban megbízható adatok, és a legújabb genetikai alapú tudományos vizsgálatok is megerősítették, hogy a nagyvadak száma mindenképp meghaladja a tízezret. Ehhez képest az országban mintegy négyezernek lenne élettér.

Az igazgató továbbá a megyei egyedszám 2014 és 2025 közötti alakulására vonatkozó adatokat is ismertette. Ezek szerint, míg 2014-ben 1200 körülire becsülték a medvék számát, most valamivel kevesebb, mint 2350-re teszik. A bemutatott adatokból az is kiderült, hogy a leglátványosabb növekedés 2016 és 2020 között volt, amikor nagyjából 300 példánnyal gyarapodott az állomány, ugyanis teljes tiltás volt érvényben, nem szabadott medvére vadászni.

Az igazgató kitért arra: továbbra is problémát jelent, hogy sokan törvénytelen módon az út szélén vagy máshol etetik a medvéket, illetve sok példány rászokott a könnyű élelemszerzésre, amit a településeken belül old meg.

Az elmúlt közel tizenegy évben összesen 339 medvét lőttek ki, ezek egy része veszélyes, a településekre bejáró, a gazdaságokban is kárt tevő volt, illetve az elmúlt két évben – az állományszabályozási kvóta alapján – összesen 108 példány kilövésére volt lehetőség. Mint ismert, Háromszéken tavaly és idén is 54–54 medve kilövését tette lehetővé a kvóta, az igazgató szerint ezt ki is használták a vadásztársaságok. A kilőtt egyedek mellett a vizsgált időszakban 113 példány balesetben pusztult el (vonat vagy más jármű ütötte el).

Újságírói kérdésre az igazgató kifejtette: a rendelkezésre álló adatok ismételten megerősítik, hogy az eddigi döntések nem voltak képesek oly módon csökkenteni a medveállományt, hogy a nagyvadak ne jelentsenek veszélyt, elkerülhetőek legyenek az emberrel való konfliktusok. A veszélyes, településekre bejáró példányok áttelepítése nem bizonyult hatékonynak (rövid időn belül visszatérnek), a megállapított kilövési kvóták pedig alacsonyak a populáció növekedéséhez képest. Gheorghe Neagu szerint nagy szükség lenne arra, hogy legalább a kilőhető példányok számát növeljék. Erre nézve létezik egy törvénykezdeményezés, várják, mi történik azzal – tette hozzá.