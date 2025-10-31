Közlekedési rend Sepsiszentgyörgyön A helyi rendőrség tájékoztatása szerint, az elmúlt évek gyakorlatát követve, mától november 2-áig, vasárnapig ideiglenes forgalmi rend lép életbe a köztemető és a vá­templomhoz tartozó református temető környékén: egyirányúsítják a közlekedést, a temetőkhöz való feljutás a Vár utcán át, míg a lemenetel a Vojkán utcán át történik.

Színház

BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. November 4-én, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első előadását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).

Könyvbemutató

Csodás lények és teremtmények nyomába erednek ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében a Bestiarium Hungaricum című könyv bemutatóján. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Vörös Andrással, a Cser Kiadó irányítójával és Németh Gyula grafikussal B. Szabó Zsolt beszélget, miközben a közönség megismerheti a könyvben életre keltett lényeket.

Hitvilág

ÜNNEPI ISTENTISZTELET. A sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban ma 18 órától igét hirdet Péterfi Ágnes unitárius lelkész, Úrvacsorai ágendát tart Zelenák József evangélikus esperes.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától A gyász lélektana, a veszteséget megelőző gyász témával foglalkozik Roth Enikő mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A gyulafehérvári főegyházmegyében örökös szentségimádási napot tartanak Esztelneken a plébániatemplomban november 1-jén, Kézdivásárhelyen a Szentháromság-templomban 2-án, Alsócsernátonban 3-án, Futásfalván 4-én.

MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE. Szombaton 16 órától megemlékező gyászmisét végeznek a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben eltemetett minden elhunyt lelki üdvéért. A Szent József-templomban 7 és 18 órától lesz szentmise.

GYÁSZFELDOLGOZÓ MŰHELY­MUNKA. A sepsiszentgyörgyi református vártemplom imatermében november 7–8-án magzatukat, kisbabájukat elvesztett anyáknak, apáknak tart műhelymunkát Nagy Enikő mentálhigiénés szakember (0729 102 140) és Nagy-Bákai Réka mentálhigiénés szakember (0747 717 421). A foglalkozás kiscsoportos, zárt, biztonságos térben zajlik. Kezdés után új résztvevők már nem tudnak bekapcsolódni.

Tortoma Önképzőkör

November 4-én, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében 150 éves a Székely Nemzeti Múzeum címmel Vargha Mihály szobrászművész, múzeumigazgató (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. Az intézmény történetéről szóló kötet a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól Haláli állatok hajnala (románul beszélő), 18 órától A szomszéd (román vígjáték), 18.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20 órától Spring­steen: Szabadíts meg az ismeretlentől (magyar feliratos), 20.30-tól Többesélyes szerelem (magyarul beszélő); szombaton zárva; vasárnap: 11 órától Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-től Láncfűrészes ember – A film: Reze arc (magyar feliratos), 15.30-tól A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 17 órától Hegyizene 2. (magyar természetfilm), 17.30-tól A verseny (román akciófilm), 18.30-tól Jó szerencse (magyarul beszélő), 19.30-tól Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 20.30-tól Elrontott életek (román feliratos).

XVIII. Élő népművészet pályázat

A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége idén is meghirdeti országos pályázatát, amelyre külhoniak jelentkezését is várják. A pályázat célja, hogy bemutatási lehetőséget nyújtson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotások számára, melyek a népművészet értékeit a XXI. századi életformához kapcsolják. Az ötévente megrendezett kiállítássorozat a Kárpát-medence legjelentősebb népművészeti seregszemléje. Az egyedi tárlaton való részvételre az egész Kárpát-medencéből fogadják a pályaműveket, az alkotásokat december 1-ig a legközelebbi régiós központokban lehet leadni, ahol a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A legkiemelkedőbb munkákat először régiós kiállításokon mutatják be, majd a legjobbnak ítélt tárgyakból nyílik meg az országos kiállítás Budapesten a Néprajzi Múzeumban 2026. október 1-jén, és 2027 márciusáig várja majd a látogatókat. Minden szak­ágban a kimagasló eredményt felmutató alkotók megkapják a Gránátalma-díjat, amely rangos elismerésnek számít és pénzjutalommal is jár.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár (0372 409 392) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásár­helyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika a szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ZÁRVA A KÖNYVTÁR. Az intézmény kollektív munkaszerződése értelmében november 1-je munkaszüneti nap, ezért szombaton a Sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár zárva lesz.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kommandón. Honlap: tega.ro.

INGYENES MEGHALLGATÁS. November 3-án, hétfőn 10 órától a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

SZÉPMEZŐI KUTYAMENHELY. A kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket a 0769 065 095-ös telefonszámon vagy a menhely_adapost@tega.ro e-mail-címen várják.