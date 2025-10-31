A nap fotója

Előző írásunk

Közlekedési rend Sepsiszentgyörgyön

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint, az elmúlt évek gyakorlatát követve, mától november 2-áig, vasárnapig ideiglenes forgalmi rend lép életbe a köztemető és a vá­templomhoz tartozó református temető környékén: egyirányúsítják a közlekedést, a temetőkhöz való feljutás a Vár utcán át, míg a lemenetel a Vojkán utcán át történik.