A nap fotója

2025. október 31., péntek, Szabadidő
  • Virágvásár Sepsiszentgyörgyön. Albert Levente felvétele
    Virágvásár Sepsiszentgyörgyön. Albert Levente felvétele
2025-10-31: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Közlekedési rend Sepsiszentgyörgyön 
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint, az elmúlt évek gyakorlatát követve, mától november 2-áig, vasárnapig ideiglenes forgalmi rend lép életbe a köztemető és a vá­templomhoz tartozó református temető környékén: egyirányúsítják a közlekedést, a temetőkhöz való feljutás a Vár utcán át, míg a lemenetel a Vojkán utcán át történik.
2025-10-31: Elhalálozás - :

Elhalálozás

