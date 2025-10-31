Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
TÓTH SÁNDOR GUSZTÁV
életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október
31-én, pénteken 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
1120524
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, nagynéni, sógornő, anyatárs, keresztanya, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó ismerős, a dálnoki születésű
özv. NAGY SIMONNÉ
MÁR G. PIROSKA
életének 71. évében
hosszas szenvedés után
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. október 31-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
1120523
„...Vándorfelhők
fenn az égen...”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi
SZÁSZ FERENC
életének 67. évében rövid,
de türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. november 1-jén, szombaton 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a dálnoki ravatalozóháztól az alszegi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Gyászoló gyermekei, Erika, Ferike, Ildikó és Réka, valamint unokái, Vince és Rita
4335678
Köszönet
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, együttérzésükkel támogattak.
A gyászoló család
4335684
Megemlékezés
Öt év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Az idő múlik,
a hiányod nem csökken.
Mindennap velünk élsz
az emlékekben.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BENDE JÁNOSRA.
Özvegye
és szerető hozzátartozói
107230
„...A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13.8)
Fájó szívvel emlékezünk
BOTKA MÁRIÁRA halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott.
Szerettei
4335655
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a kézdivásárhelyi INCZE ZOLTÁNRA
és INCZE OLGÁRA
(szül. MÁRTON) haláluk 30., illetve 3. évfordulóján.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
107173
Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
IMREH BÉLA történelemtanárra halálának ötödik
évfordulóján.
Nyugodjék békében.
Szerettei
1120504
Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapámra, a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi PÉTER ISTVÁNRA halálának tizenegyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Fia és családja
107229
Fájó szívvel emlékezünk CSERGŐ MÁRTÁRA halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
Szerető családja
4335627
„Amit egyszer mélyen szerettünk, az sosem vész el. Minden, amit mélyen szeretünk, részünkké válik.” (Helen Keller) Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a középajtai PÓR SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335677