Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

TÓTH SÁNDOR GUSZTÁV

életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október

31-én, pénteken 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református temetőben római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

1120524

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, nagynéni, sógornő, anyatárs, keresztanya, közeli és távoli rokon, szomszéd és jó ismerős, a dálnoki születésű

özv. NAGY SIMONNÉ

MÁR G. PIROSKA

életének 71. évében

hosszas szenvedés után

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. október 31-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori református temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

1120523

„...Vándorfelhők

fenn az égen...”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

SZÁSZ FERENC

életének 67. évében rövid,

de türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. november 1-jén, szombaton 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a dálnoki ravatalozóháztól az alszegi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló gyermekei, Erika, Ferike, Ildikó és Réka, valamint unokái, Vince és Rita

4335678

Köszönet

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GYÖRGYJAKAB MIKLÓS ATTILA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, együttérzésükkel támogattak.

A gyászoló család

4335684

Megemlékezés

Öt év telt el azóta, hogy elveszítettünk. Az idő múlik,

a hiányod nem csökken.

Mindennap velünk élsz

az emlékekben.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BENDE JÁNOSRA.

Özvegye

és szerető hozzátartozói

107230

„...A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13.8)

Fájó szívvel emlékezünk

BOTKA MÁRIÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

4335655

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a kézdivásárhelyi INCZE ZOLTÁNRA

és INCZE OLGÁRA

(szül. MÁRTON) haláluk 30., illetve 3. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

107173

Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

IMREH BÉLA történelem­tanárra halálának ötödik

évfordulóján.

Nyugodjék békében.

Szerettei

1120504

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapámra, a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi PÉTER ISTVÁNRA halálának tizenegyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Fia és családja

107229

Fájó szívvel emlékezünk CSERGŐ MÁRTÁRA halálának ötödik évfordulóján.

Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

Szerető családja

4335627

„Amit egyszer mélyen szerettünk, az sosem vész el. Minden, amit mélyen szeretünk, részünkké válik.” (Helen Keller) Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a középajtai PÓR SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335677