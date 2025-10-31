Sepsiszentgyörgy minden oktatási intézményében folyamatosan zajlanak részleges vagy teljes felújítások annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű, meleg és barátságos környezetben tanulhassanak, fejlődhessenek.

A történelmi léptékű iskolafelújítási sorozat hatalmas befektetés, amely sok szervezéssel és átszervezéssel járó feladatot ró mind az önkormányzatra, mind az iskolákra, új helyzetekhez való alkalmazkodást igényel tanároktól, diákoktól, szülőktől egyaránt. Mindezek az átmeneti nehézségek azonban könnyebben áthidalhatók annak a tudatában, hogy a folyamat végén minden oktatási intézményben jól felszerelt, korszerűbb körülmények között tanulhatnak majd a diákok.

Az oktatási intézmények korszerűsítésekor azt is figyelembe vesszük, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően lehetőség szerint minden iskola rendelkezzen korszerű, a tanulást segítő közösségi terekkel, jól felszerelt informatikai és más szakmai laborokkal, többfajta sportolási lehetőséget nyújtó sportpályákkal, sporttermekkel.

Az iskolafelújításokról szóló sorozatunk első részében a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola és a Váradi József Általános Iskola jelenleg zajló munkálataiba adunk betekintést.

Új kültéri sportpályák, megújuló iskolaudvar és tantermek a Berde Áron-szakközépiskolában

Korszerűsítjük a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarát, ahol a meglévő sportterem körüli gyalogos és zöldövezetek kiépítése mellett helyet kap egy új kültéri, tartánborítású futópálya, egy távolugrópálya, hálóval elkerített kézilabda-, futball-, röplabda- és tollaslabdapálya is. A sportpályák új külső megvilágítást is kapnak.

A munkálatok során eddig kialakították az épület körüli járdákat, kiöntötték az alapot, újraaszfaltozták az iskola udvarát és felszerelték a sportpályák védőhálóinak tartóoszlopait, a kültéri sportpályákat bevonták a tartánburkolattal, megtörtént a pályák vonalainak felfestése, hamarosan a futópálya végleges kialakítása is befejeződik. Jelenleg az udvar körüli futópálya szegélyköveinek és a térkövek lerakása, a távolugrópálya kialakítása, valamint a homokgödör kiépítése zajlik.

Az épülő sportpályák melletti szabad területeken zöldövezeteket alakítanak ki, a meglévő tönkrement járdákat felújítják. Az udvaron teljesen új vízelvezető rendszert építettek ki annak érdekében, hogy a csapadékvíz ne gyűljön fel, hanem szabályosan a városi csatornahálózatba kerüljön.

Az iskola épületében szintén teljes körű felújítási munkálatok zajlanak: kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelik a pince és a padlás részeit, korszerűsítik az elektromos hálózatot és a fűtésrendszert, megújulnak a mosdók, napelemes és fotovoltaikus rendszer telepítése történik, továbbá meszelést és padlócserét végeznek, valamint tűzjelző berendezéseket, trafót és villámhárítót is beépítenek.

Teljes felújításon esik át a Váradi József Általános Iskola

A Váradi József Általános Iskolában is a város egyik legátfogóbb átépítési munkálatai zajlanak. Az első megújított épületszárny már elkészült, az alsó tagozatos osztályok vissza is költöztek az új tantermekbe. A teljes felújítás célja egy hosszú távon fenntartható, korszerű és energiatakarékos oktatási környezet megte­remtése.

Az építőcég ütemterv szerint halad a felújítási munkálatokkal, amelyek során kicserélik az ötvenöt éve működő villanyhálózatot, teljesen új internethálózatot és biztonságtechnikai rendszert, tűzjelző berendezéseket szerelnek fel, építenek ki, korszerűsítik a fűtésrendszert, új vezetékeket, fűtőtesteket és kazánt szerelnek be, és ahol a szabvány előírja, tűzálló ablakok kerülnek az épületbe. A felújítás a pincétől a tetőzetig minden szinten zajlik: az épületet kívülről és alulról is szigetelik, a pince mennyezetét hőszigetelő anyaggal borítják, a falakat újrameszelik, valamint kicserélik a régi padlózatot.

Vannak már felújított és újra átadott épületrészek is

A jelenlegi pénzügyi nehézségek, megszorítások ellenére a munkálatok zajlanak, ha vannak is elakadások a kivitelezések során, az önkormányzat és a tanügyi intézmények együttműködésének eredményeként a tanítás folyamatos, minden iskolának sikerült átmeneti tantermeket biztosítani, eddig még egyetlen tanintézményben sem kellett délutáni oktatást bevezetni, ami további nehézségeket jelentett volna a diákoknak, szülőknek, tanároknak. A felújításokkal járó kellemetlenségeket megszüntetni nem tudjuk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az oktatási folyamatot minél kevésbé befolyásolják a munkálatok. A fő cél, hogy a felújítás idejére ne kelljen váltásban menniük iskolába a diákoknak, ne kelljen délutáni oktatást vagy online tanítást bevezetni, vagy ahol muszáj, minél kevesebb ideig kelljen. Bízunk benne, hogy ezt a továbbiakban is tartani tudjuk, annál is inkább, mivel néhány iskola felújított épületszárnyába már visszaköltözhettek a diákok.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)