Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az új miniszterelnök-helyettes letette a hivatali esküt

2025. október 31., péntek, Belföld

Letette a hivatali esküt és a kormány miniszterelnök-helyettese lett tegnap Oana Gheorghiu közgazdász, civil aktivista annak ellenére, hogy a kinevezése ellen kifogást emelt a koalícióban legnagyobb súllyal rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD).

  • Az államelnök a PSD ellenkezése dacára nevezte ki az új miniszterelnök-helyettest. Fotó: Presidency.ro
    Az államelnök a PSD ellenkezése dacára nevezte ki az új miniszterelnök-helyettest. Fotó: Presidency.ro

Az első közadakozásból felépült gyermekkórház megvalósításában meghatározó szerepet játszó Gheorghiut Ilie Bolojan liberális miniszterelnök jelölte a júliusban megüresedett reformügyi kormányfőhelyettesi posztra, de nem sokkal később Sorin Grindeanu, a PSD ügyvivő elnöke Facebook-bejegyzésben szólította fel a miniszterelnököt, hogy vonja vissza jelölését. A PSD vezetője egyrészt azt kifogásolta, hogy a kormányfő nem konzultált a szociáldemokratákkal, másrészt azt állította, hogy Gheorghiu jelenléte a kormányban veszélybe sodorhatja Románia kapcsolatait legfontosabb stratégiai partnerével, az Egyesült Államokkal, ugyanis a civil aktivista közösségi oldalán februárban éles szavakkal bírálta Donald Trump amerikai elnököt és JD Vance alelnököt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Fehér Házban tett látogatása után.

Gheorghiu azzal védekezett, hogy nem ő volt az egyedüli, akit felkavart a februári esemény, és akkor közzétett kifakadása semmiképpen sem kötelezi el a román államot. Megjegyezte, ma már akkor sem fogalmazna úgy, ahogy akkor tette – jellemtelen, szemét alakoknak nevezve az amerikai elnököt és alelnököt –, ha semmilyen köztisztséget nem töltene be a román államban. „A pillanatnyi felindultságtól eltekintve mély tiszteletet és hálát érzek az Egyesült Államok iránt, amely folyamatosan meghatározó szerepet játszott az euroatlanti övezet és azon belül Románia biztonságában, és bízom Románia stratégiai partnerében. Ha kineveznek miniszterelnök-helyettessé, lojálisan fogom képviselni a román kormánynak az Egyesült Államokkal és a Trump-adminisztrációval kapcsolatos álláspontját” – ígérte Gheorghiu.

A szintén civil aktivistából politikusi pályára került Nicușor Dan államfő a PSD kifogása ellenére aláírta az Oana Gheorghiu kinevezéséről szóló elnöki rendeletet. Az új miniszterelnök-helyettes beiktatásán csak a kormányfő és az elnöki hivatal tisztségviselői vettek részt.

A Bolojan-kormányban mind a négy koalíciós pártnak van egy-egy miniszterelnök-helyettese. Az ötödik, reformügyi miniszterelnök-helyettesi posztra a koalíciós megállapodás értelmében a kormányfő nevesíthet jelölhet. A poszt alig egy hónappal a kormány beiktatása után üresedett meg, miután a tisztséget addig betöltő, párton kívüli Dragoș Anastasiu vállalkozó, Nicușor Dan államfő korábbi tanácsadója kénytelen volt lemondani, ugyanis kiderült, hogy nyolc éven át „védelmi pénzt” fizetett egy korrupcióért bebörtönzött adóellenőrnek.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-31 08:00 Cikk megjelenítése: 129 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 411
szavazógép
2025-10-31: Közélet - :

Jobb körülményeket teremtünk a sepsiszentgyörgyi diákoknak és pedagógusoknak (Önkormányzati szemle)

Sepsiszentgyörgy minden oktatási intézményében folyamatosan zajlanak részleges vagy teljes felújítások annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű, meleg és barátságos környezetben tanulhassanak, fejlődhessenek.
2025-10-31: Belföld - :

Az RMDSZ-t is fenyegeti Sorin Grindeanu

Újabb feszültség támadt a kormánykoalícióban, ezúttal Sorin Grindeanu ideiglenes PSD-elnök az RMDSZ-t fenyegette meg az alternatív választási küszöb eltörlésével, ami veszélybe sodorhatná a magyarság parlamenti képviseletét.
rel="noreferrer"