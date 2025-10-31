Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Az RMDSZ-t is fenyegeti Sorin Grindeanu

2025. október 31., péntek, Belföld

Újabb feszültség támadt a kormánykoalícióban, ezúttal Sorin Grindeanu ideiglenes PSD-elnök az RMDSZ-t fenyegette meg az alternatív választási küszöb eltörlésével, ami veszélybe sodorhatná a magyarság parlamenti képviseletét.

    Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu

Konkrétan Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azon javaslata nem tetszett a legnagyobb kormánypárt vezetőjének, amely a népességfogyással arányosan, tíz százalékkal csökkentené a parlament létszámát. A történtekről a Ziare.com portál számolt be bizalmas értesülésekre hivatkozva, a Maszol hírportál érdeklődésére pedig az RMDSZ részéről is megerősítették, hogy Sorin Grindeanu pártelnök felvetette az úgynevezett alternatív választási küszöb eltörlésének lehetőségét. Ez a helyi jellegű pártoknak kedvező szabályozás, amelynek értelmében azok a pártok is bejuthatnak a parlamentbe, amelyek országosan kevesebb mint öt százalékot szereznek a választásokon, de legalább húszszázalékos eredményt érnek el négy megyében. Az alternatív küszöböt – amely a jelenleginél jóval kisebb parlamenti képviseletet jelentene a magyarságnak – gyakorlatilag az RMDSZ-re szabták, amely Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár, de Bihar és Szilágy megyében is rendre átlépte a húsz százalékot, bár a demográfiai és politikai folyamatok a magyar szavazótábor apadásához vezetnek.

A szociáldemokraták – akiket állítólag Kelemen Hunor legutóbbi nyilatkozatai is zavartak – most zsarolásba kezdtek. A Maszol szerint a vita az RMDSZ és a PSD között akkor robbant ki, amikor Kelemen Hunor kompromisszumos megoldást javasolt a képviselői helyek számának csökkentésére. Míg az USR (a 2009-es népszavazásra hivatkozva) háromszázra korlátozná a törvényhozók létszámát, az RMDSZ tízszázalékos szűkítést javasolt, erre dobta be az alternatív választási küszöb eltörlésének lehetőségét a PSD.

E rendelkezésről csak egy átfogó választási reformról szóló vita részeként lehet beszélni – szögezte le George Jiglău politológus, aki 2015-ben az alternatív választási küszöb bevezetésének egyik kezdeményezője volt. A Babeș–Bolyai-egyetem oktatója a Ziare.com portálnak azt nyilatkozta: „Bármilyen vita az alternatív küszöbről egy szélesebb választási reformról szóló párbeszéd része kell hogy legyen, ez pedig egyik nagy párt által sem kedvelt téma. Kicsit meglep, hogy a háromszáz képviselős kérdés ilyen erővel került ismét napirendre, hiszen az erről szóló népszavazás régen volt, s már akkor is sok vita volt arról, hogyan is zajlott le.” A politológus szerint az alternatív küszöb eltörlésére vonatkozó bármilyen javaslatot alaposan meg kellene indokolni, nem elég „csak azért hozzányúlni a választási rendszerhez, hogy megfenyegessük az RMDSZ-t”.

