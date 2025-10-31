FÖLDCSUSZAMLÁS TULCEA MEGYÉBEN. Földcsuszamlás temetett maga alá egy házat a Tulcea megyei Măcin faluban szerda este. Egy férfi a romok alá szorult, a szomszédok és a családtagok mentették ki, orvosi csapat nyújtott elsősegélyt neki, majd kórházba szállította a többszörös sérüléseket és zúzódásokat szenvedett áldozatot. Ugyanakkor a tűzoltók gondoskodtak arról, hogy a háztartás összes tagja elhagyja a veszélyzónát, és hat embert, köztük egy csecsemőt is evakuáltak.

A terület elszigetelték. Értesítették az áramszolgáltatót, hogy biztosítsa azt a középfeszültségű oszlopot, amelynek alapjait a leomlott part megrongálta, és értesítették a helyi hatóságokat, hogy találjanak menedéket az evakuált személyeknek. Ők azonban elutasították a hatóságok segítségét, mert úgy döntöttek, hogy rokonoknál húzzák meg magukat. A terület továbbra is megfigyelés alatt áll. (Maszol)

ORVOSOK ŐRIZETBEN. Őrizetbe vették szerdán a bukaresti Bagdasar-Arseni Sürgősségi Kórház két orvosát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy nem biztosítottak megfelelő kezelést egy égési sérültnek, és ez a páciens halálához vezetett. Egy 62 éves ügyeletes orvosnő és egy 56 éves kezelőorvos ellen indítottak büntetőeljárást gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint dokumentumhamisítás miatt. Az ügyészség közleménye szerint a 62 éves orvosnő augusztus 26-án ügyeletes volt az égési sérülteket kezelő intenzív osztályon, amikor a pácienst átszállították a kórházba egy másik egészségügyi intézményből. Az orvosnő nem mérte fel megfelelően a beteg sérüléseit, így nem állapította meg, hogy a mellkasi égések nagyon súlyosak voltak. Később a pácienst átvette az 56 éves kezelőorvos, aki szintén nem mérte fel megfelelően az égési sérüléseket, nem kötözte át mindennap a betegét, és nem is utasított senkit erre. A megfelelő szakkezelés és a sérülések felmérésének hiányában a páciens állapota gyorsan romlott, majd augusztus 31-én a halálához vezetett. Az ügyészek azt is megállapították, hogy a kezelőorvos később hamis adatokat vezetett be a páciens megfigyelőlapjába. (Krónika)

VICTOR PONTA HÍVEKET KERES. A Colectiv-botrányba belebukó exminiszterelnök (és ex-PSD-elnök) mostanában néha előbukkan egy-egy kő alól, mond vagy tesz valami furcsát és különle­geset – amiért adott esetben akár börtön is járhatna, mint például a dunai árvíz feltételezett okozásának ügyében –, aztán eltűnik. De aztán sajnos megint előbújik, egy újabb zseniális ötlettel a farzsebében. Most például a Török Üzletemberek Egyesületének bukaresti találkozóján bukkant fel, de nem török üzletemberek, hanem olyan képviselők és szenátorok társaságában, akik annak idején az S. O. S. Románia és a POT nevű pártok listáin kerültek be a parlamentbe, ám aztán a legkülönbözőbb okok miatt otthagyták pártjaikat. Ami még pikánsabb: Ponta mellett az a Makaveli fedőnevű és ugyancsak kétes hírnevű influenszer is feltűnt, aki Călin Georgescu tavalyi elnökválasztási kampányát tolta teljes erővel. Hogy mit jelenthet ez a bratyi? Például azt, hogy Ponta, aki államelnök-jelöltsége okán lemondott a PSD-tagságáról (a képviselői mandátumáról azonban nem), most egy új pártot kotyvaszt, ezúttal, ha lehet, igazi mélyromán nackópártot, hogy majd az AUR-ral szövetkezve visszatérjen oda, ahonnan elűzte a népharag a Colectiv-katasztrófa után. (Főtér)