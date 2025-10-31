A Báthoriakról nemzetközi kollokviumon

A Báthori család erdélyi fejedelmi tagjai és a Gothai Almanach címmel tartott címerekkel is gazdagon illusztrált előadást a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus a türingiai Gothában október 22–25-e között rendezett Nemzetközi Genealógiai Kollokviumon – tájékoztatott tegnap a szervezet.

A város írásos említésének 1250. évfordulóját ünnepelte: egy 775. október 25-én Dürenben kiállított oklevélben Nagy Károly frank király, a későbbi római császár Hersfeld kolostorának adományozta Villa Gothaha földjeinek, erdeinek és rétjeinek tizedét. A Nemzetközi Genealógiai Akadémia kollokviumát erre az évfordulóra időzítették, s erre csak ráerősített, hogy Gothát a családtörténet fellegvárának tekintik, ugyanis itt jelent meg 1763-tól számos bővített példányban 1944-ig a Gothai Almanach családtörténeti kiadvány.

A kollokviumot, melyen tizenkét ország képviselői vettek részt, a fő szervező Dirk Weissleder, a Német Genealógiai Társaságok Szövetségének elnöke, a Genealógiai és Címertani Világszövetség alelnöke és Knut Kreuch, Gotha város polgármestere nyitotta meg. Utóbbi fogadást is adott a városházán a kollokvium résztvevőinek tiszteletére. Ez alkalommal hat előadót, köztük Szekeres Attila Istvánt, a Nemzetközi Genealógiai Akadémia levelező tagját is a Német Genealógiai Társaságok Szövetségének érdemjelével tüntették ki.

A kollokvium résztvevői hivatalosak voltak a színházban tartott jubileumi ünnepségre is, melyen megemlékeztek többek között Árpád-házi Szent Erzsébetről, aki 1223-ban huszon­nyolc ágyas kórházat alapított Gotha városában.

A kollokviumon való részvételének támogatásáért az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület és elnöke köszönetét fejezi ki Kovászna Megye Tanácsának – zárul a közlemény. (f. b.)