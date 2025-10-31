Parlamenti cirkusz az autonómia kapcsán

Felháborodást és kisebb botrányt idézett elő szerdán a képviselőházban Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöke, az RMDSZ színeiben parlamenti mandátumot nyert képviselő Székelyföld autonómiájának napjához kötődő felszólalása. A honatya beszédét elsősorban az AUR képviselői zavarták meg, megpróbálták megakadályozni, majd az alkotmány előírásait is „ismertették” vele.

Kulcsár-Terza József a sajtó rendelkezésére bocsátotta a politikai nyilatkozatot, melyben egyebek mellett emlékeztet, hogy több mint száz településen lobbantak fel őrtüzek október 26-án, Székelyföld autonómiájának napján, majd idéz a Székely Nemzeti Tanács kiáltványából. A képviselő továbbá megemlítette, hogy Dél-Tirolban járt, ahol a területi autonómia természetes, mindeközben Romániában még párbeszéd sem létezik a témában. Felhozta továbbá, hogy a székelység szimbólumai, a közösség tagjai folyamatos támadás alatt állnak, majd leszögezte: Erdélyben, Székelyföldön a székelység otthon van, és nem hagyja el szülőföldjét. A képviselő abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy Románia a kérdés kezelését tekintve távol áll az európai értékektől, Európa szégyene.

Kulcsár-Terza József lapunkat arról tájékoztatta, az AUR képviselői végig bekiabálással zavarták, és már a felszólalása elején azt kérték, hogy az ülésvezető vonja meg a szót tőle. Ez nem történt meg. Miután beszédét befejezte és a helyére távozott, megszakadt az ülés. Az AUR-osok az alkotmányt odavitték az ülésvezetőhöz, majd a pulpitusról felolvasták az alaptörvény első két cikkelyét, aminek nyomán vastaps tört ki a teremben. Kulcsár-Terza József szerint ebből is látszik, hogy nem értik, miről beszélt, hogy a területi autonómiának semmi köze Románia szuverenitásához vagy az államhatárokhoz. A reakciók viszont azt mutatják, hogy teljességgel el akarják utasítani a párbeszédet; ennek ellenére folytatja az eddig is végzett munkát az autonómia érdekében – han­goztatta.