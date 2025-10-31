Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Parlamenti cirkusz az autonómia kapcsán

2025. október 31., péntek, Közélet

Felháborodást és kisebb botrányt idézett elő szerdán a képviselőházban Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöke, az RMDSZ színeiben parlamenti mandátumot nyert képviselő Székelyföld autonómiájának napjához kötődő felszólalása. A honatya beszédét elsősorban az AUR képviselői zavarták meg, megpróbálták megakadályozni, majd az alkotmány előírásait is „ismertették” vele.

  • Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPE ügyvivő elnöke. A szerző archív felvétele
    Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPE ügyvivő elnöke. A szerző archív felvétele

Kulcsár-Terza József a sajtó rendelkezésére bocsátotta a politikai nyilatkozatot, melyben egyebek mellett emlékeztet, hogy több mint száz településen lobbantak fel őrtüzek október 26-án, Székelyföld autonómiájának napján, majd idéz a Székely Nemzeti Tanács kiáltványából. A képviselő továbbá megemlítette, hogy Dél-Tirolban járt, ahol a területi autonómia természetes, mindeközben Romániában még párbeszéd sem létezik a témában. Felhozta továbbá, hogy a székelység szimbólumai, a közösség tagjai folyamatos támadás alatt állnak, majd leszögezte: Erdélyben, Székelyföldön a székelység otthon van, és nem hagyja el szülőföldjét. A képviselő abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy Románia a kérdés kezelését tekintve távol áll az európai értékektől, Európa szégyene.

Kulcsár-Terza József lapunkat arról tájékoztatta, az AUR képviselői végig bekiabálással zavarták, és már a felszólalása elején azt kérték, hogy az ülésvezető vonja meg a szót tőle. Ez nem történt meg. Miután beszédét befejezte és a helyére távozott, megszakadt az ülés. Az AUR-osok az alkotmányt odavitték az ülésvezetőhöz, majd a pulpitusról felolvasták az alaptörvény első két cikkelyét, aminek nyomán vastaps tört ki a teremben. Kulcsár-Terza József szerint ebből is látszik, hogy nem értik, miről beszélt, hogy a területi autonómiának semmi köze Románia szuverenitásához vagy az államhatárokhoz. A reakciók viszont azt mutatják, hogy teljességgel el akarják utasítani a párbeszédet; ennek ellenére folytatja az eddig is végzett munkát az autonómia érdekében – han­goztatta.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-31 08:00 Cikk megjelenítése: 407 Olvasóink értékelése: 4.56 Szavazatok száma: 9
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 411
szavazógép
2025-10-31: Közélet - :

A Báthoriakról nemzetközi kollokviumon

A Báthori család erdélyi fejedelmi tagjai és a Gothai Almanach címmel tartott címerekkel is gazdagon illusztrált előadást a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus a türingiai Gothában október 22–25-e között rendezett Nemzetközi Genealógiai Kollokviumon – tájékoztatott tegnap a szervezet.
2025-10-31: Jegyzet - Kuti János:

Jó tanácsok tolvajoknak (Kármentő)

A világszenzációnak számító hír a következő volt: a párizsi Louvre művészeti múzeumból építőmunkásnak álcázott tolvajok nyolc darab koronaékszert loptak el, mintegy 88 millió euró értékben. A tolvajokat egy belső ember is segíthette.
rel="noreferrer"