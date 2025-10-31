A város egyre zsúfoltabb köztemetőjének a bővítéséhez kötődő döntés is szerepelt Sepsiszentgyörgy képviselő-testületének tegnapi ülésén. A városatyáknak az övezeti rendezési tervbe becsúszott hibát kellett korrigálniuk. Lapunk érdeklődésére az önkormányzat vezetői arról tájékoztattak, hogy sikerült érdemben előrelépni, az engedélyek beszerzése zajlik, ha ez lezárul, a 4,4 hektáros parcellán elkezdődhet a temetkezés. Az övezeti rendezési terv ravatalozóház építését, illetve a megközelíthetőség biztosítását is előírja, de ezeket később oldják meg.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a Háromszék kérdésére elmondta: a valamivel kevesebb mint 4,4 hektárnyi területet a temetőgondnokságot ellátó, önkormányzati alárendeltségben működő Urban Locato Kft. bekerítette, erre közegészségügyi engedélyeztetés kellett. Következik a működtetéshez szükséges engedélyek beszerzése, amint ezek megvannak, lehet temetkezni.

Az elöljáró azt is elmondta, hogy az övezeti rendezési terv egy új ravatalozóház megépítését is előrevetíti, illetve a parcella megközelíthetőségének biztosításáról is rendelkezik, de ezeket később tudják rendezni.

Az új parcellában a temetkezés az övezeti rendezési tervben foglaltak figyelembevételével történhet majd, azaz sírhelyeket csak azokon a részeken lehet kialakítani, ahol nincs tervezett épület (a ravatalozóház) vagy sétány. Az alpolgármester érdeklődésünkre azt is elmondta: az övezeti terv 2022-ben történt elfogadása után hátráltatta a további lépéseket, hogy jogszabály-módosulás miatt a temetőgondnokság a Tega Rt.-től átkerült az Urban Locatóhoz, és ameddig ez a folyamat nem zárult le, az engedélyeztetésnek sem volt értelme nekilátni.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a parcella és a régi temető között található két kisebb terület továbbra sem került az önkormányzat tulajdonába, így azokat nem foglalhatták be a bővítésbe. A két közbeeső parcella közül az egyik visszaszolgáltatási tartalék (a 18-as földtörvény értelmében), így egyelőre nem kerülhet a város tulajdonába, míg a másik esetében a tulajdonosok nem hajlandóak megválni a területtől. Ezért közvetlen összeköttetés nem lehetséges a régi temető és az új rész között, melynek majd az Otthon sétány felől alakítanak ki bejáratot.

Mint ismert, a sepsiszentgyörgyi köztemető egyre zsúfoltabb, lassan nincs hely újabb síroknak. Az önkormányzat már több mint egy évtizede keresi a megoldást arra, hogy bővítse, többször próbálkoztak – sikertelenül – a szomszédos hetvenhektáros, engedély nélkül működő katonai lőtér megszerzésével, amelynek egy részét a temetőhöz csatolták volna. Hosszú időt vett fel a szomszédos, magánszemélyek tulajdonát képező parcellák megvásárlása, 2022-re sikerült megszerezni összesen 4,4 hektárt. A temető területének kiterjesztése csak abba az irányba lehetséges, ugyanis a többi oldalról az említett lőtér, illetve lakóházak veszik körül.