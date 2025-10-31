A korrupciÃ³ Ã¶lt, Ã©s ma is Ã¶l

Alig kÃ©t perc alatt pusztÃ­tottak el a lÃ¡ngok mindent az engedÃ©lyek nÃ©lkÃ¼l mÅ±kÃ¶dÅ‘, tÃºlzsÃºfolt klubban, huszonhatan a helyszÃ­nen szÃ¶rnyethaltak, egy Ãºtban a kÃ³rhÃ¡z felÃ©, harmincnyolcan a nem megfelelÅ‘ kezelÃ©s, a kÃ³rhÃ¡zi fertÅ‘zÃ©sek Ã¡ldozataivÃ¡ vÃ¡ltak.

A korrupciÃ³ Ã¶l â€“ harsogtÃ¡k tÃ­z- Ã©s szÃ¡zezrek tÃ­z Ã©vvel ezelÅ‘tt az utcÃ¡kon. FelelÅ‘ssÃ©gre vonÃ¡st kÃ¶veteltek, megfelelÅ‘ kÃ³rhÃ¡zi ellÃ¡tÃ¡s biztosÃ­tÃ¡sÃ¡t. Az akkor regnÃ¡lÃ³ Ponta-kormÃ¡ny lemondott ugyan, de a PSD hatalmon maradt, Ã©s ma is (majdnem) ugyanazok irÃ¡nyÃ­tjÃ¡k az orszÃ¡got, mint akkor. Az akkori egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi miniszter, Nicolae BÄƒnicioiu, aki magabiztosan jelentette ki, nincs szÃ¼ksÃ©g semmilyen segÃ­tsÃ©gre, az orvosok urai a helyzetnek, megfelelÅ‘en el tudjÃ¡k lÃ¡tni az Ã¡ldozatokat, eltÅ±nt ugyan a politika Ã©lvonalÃ¡bÃ³l, de a maga mÃ¶gÃ¶tt hagyott rendszer ugyanÃºgy ezer sebbÅ‘l vÃ©rzik, mint 2015-ben. RomÃ¡niÃ¡ban ma sincs kÃ³rhÃ¡z, mely a sÃºlyos Ã©gÃ©si sÃ©rÃ¼lÃ©seket szenvedetteket kezelhetnÃ©, kÃ³rhÃ¡zi rÃ©szleg sem, mely erre alkalmas lenne, Ã©s Ãºjra meg Ãºjra kiderÃ¼l, akit ilyen sebesÃ¼lÃ©ssel nem visznek kÃ¼lfÃ¶ldre, esÃ©lyt sem kap a felÃ©pÃ¼lÃ©sre. TÃ­z Ã©vvel a Colectiv utÃ¡n is elÅ‘fordulnak hasonlÃ³ fertÅ‘zÃ©sek, hanyag orvosi viszonyulÃ¡sok, a rendszer ugyanÃºgy szedi Ã¡ldozatait.

A Colectiv-tragÃ©dia utÃ¡n a szÃ¡monkÃ©rÃ©s is rÃ©szlegesre sikerÃ¼lt. HosszÃº Ã©vek utÃ¡n elÃ­tÃ©ltÃ©k a klub tulajdonosait, a korÃ¡bbi ellenÅ‘rzÃ©seket vÃ©gzÅ‘ tÅ±zoltÃ³kat, a tragÃ©diÃ¡t okozÃ³ tÅ±zijÃ¡tÃ©kÃ©rt felelÅ‘s tÅ±zszerÃ©szeket, de a hivatalossÃ¡gok kÃ¶zÃ¼l mindenki megÃºszta. Cristian Popescu Piedone, a kerÃ¼let polgÃ¡rmestere ugyan rÃ¶vid ideig bÃ¶rtÃ¶nben Ã¼lt, de kÃ©sÅ‘bb felmentettÃ©k, Ã©s mÃ©g 100 ezer eurÃ³s kÃ¡rtÃ©rÃ­tÃ©st is kapott. Nem vontak felelÅ‘ssÃ©gre senkit azok kÃ¶zÃ¼l, akik a nem megfelelÅ‘ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek ellenÃ©re kiÃ¡llÃ­tottÃ¡k a mÅ±kÃ¶dÃ©si engedÃ©lyeket, jÃ³ pÃ©nzÃ©rt szemet hunytak a hiÃ¡nyossÃ¡gok felett. A korrupciÃ³ Ã¶lt 2015-ben Ã©s kÃ©sÅ‘bb is, lÃ¡sd pÃ©ldÃ¡ul a crevediai benzinkÃºtrobbanÃ¡st, de akÃ¡r azt a nemtÃ¶rÅ‘dÃ¶m felelÅ‘tlensÃ©get, amely alig kÃ©t hete a bukaresti tÃ¶mbhÃ¡zban tÃ¶rtÃ©nt gÃ¡zrobbanÃ¡shoz vezetett.

TÃ­z esztendÅ‘vel ezelÅ‘tt Ãºgy tÅ±nt, a Colectiv-tragÃ©dia Ã¶ntudatra Ã©breszti a romÃ¡n tÃ¡rsadalmat. Hatalmas tÃ¶megek vonultak utcÃ¡ra egy arrogÃ¡ns, korrupt, emberi Ã©leteket semmibe vevÅ‘ rendszer Ã©s vezetÅ‘i ellen. AztÃ¡n lecsengtek az elsÅ‘ indulatok, a felhÃ¡borodÃ¡s, a lÃ¡tszatintÃ©zkedÃ©sek, -ellenÅ‘rzÃ©sek, no meg a kormÃ¡ny lemondÃ¡sa hazaterelte az embereket. Ã‰s minden maradt a rÃ©giben, leszÃ¡molhattunk mÃ©g egy illÃºziÃ³val. Csakhogy ez az Ãºjabb csalÃ³dÃ¡s Ãºj utat nyitott a rendszerellenes eszmÃ©k elÅ‘retÃ¶rÃ©sÃ©nek, ezÃºttal nem demokratikus kÃ¶ntÃ¶sben, hanem letÅ±ntnek hitt ceausista, legionÃ¡rius, totalitÃ¡rius gÃºnyÃ¡ba bÃºjtatva. Egy Ã©vtizeddel ezelÅ‘tt a csÅ‘dÃ¶t mondott, korrupt Ã¡llam Ã¶lt, Ã©s kÃ©ptelen volt tanulni sajÃ¡t hibÃ¡ibÃ³l. Addigi mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©nek 65 fiatal vÃ¡lt Ã¡ldozatÃ¡vÃ¡, amit utÃ¡na tett (Ã©s nem tett), annak az egÃ©sz orszÃ¡g lÃ¡thatja kÃ¡rÃ¡t.Â

A Colectiv bejÃ¡rata pÃ¡r nappal a tragÃ©dia utÃ¡n. FotÃ³: WikipÃ©dia