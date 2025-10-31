A Sepsi-SIC nÅ‘i kosÃ¡rlabdacsapata Ã³riÃ¡sit kÃ¼zdÃ¶tt az EurÃ³pa-kupa csoportkÃ¶rÃ©nek negyedik fordulÃ³jÃ¡ban, Ã©s kÃ¶zel jÃ¡rt ahhoz, hogy megszerezze elsÅ‘ gyÅ‘zelmÃ©t a sorozatban. A zÃ¶ld-fehÃ©rek vÃ©gÃ¼l kÃ©tszeri hosszabbÃ­tÃ¡s utÃ¡n, 82â€“79 arÃ¡nyban maradtak alul a hibÃ¡tlan mÃ©rleggel Ã©llovas belga Kangoeroes Basket Mechelen ellen. LÃ¡nyaink legkÃ¶zelebb vasÃ¡rnap 19 Ã³rÃ¡tÃ³l lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra a hazai bajnoksÃ¡gban, amikor a KolozsvÃ¡ri U vendÃ©gei lesznek, jÃ¶vÅ‘ szerdÃ¡n pedig a KSC SzekszÃ¡rd otthonÃ¡ban folytatjÃ¡k eurÃ³pai szereplÃ©sÃ¼ket.

ErÅ‘sen kezdett a vendÃ©gegyÃ¼ttes, amely a 2. perc elejÃ©n mÃ¡r 8â€“0-ra vezetett. Ha egy picit kÃ©sve, de megÃ©rkezett a mÃ©rkÅ‘zÃ©sbe a szentgyÃ¶rgyi alakulat is, amely gyorsan egyenlÃ­tett, Ã©s a 7. percben mÃ¡r 19â€“14-re vezetett. A tovÃ¡bbiakban is gyors Ã©s lÃ¡tvÃ¡nyos volt a kÃ¼zdelem, az elsÅ‘ negyed pedig a hazaiak 24â€“19-es vezetÃ©sÃ©nÃ©l Ã©rt vÃ©get. A mÃ¡sodik felvonÃ¡sban is kiÃ©lezett csata zajlott, a Sepsi-SIC tÃ¶bbszÃ¶r is vezetett 5 ponttal (34â€“29), viszont nem sikerÃ¼lt jobban ellÃ©pnie, mivel a Mechelen mindig vÃ¡laszolt. A jÃ¡tÃ©krÃ©szt a belgÃ¡k nyertÃ©k meg, Ã¡m a 14 egysÃ©gnÃ©l Ã©s 5 lepattanÃ³nÃ¡l jÃ¡rÃ³ Potter vezÃ©nyletÃ©vel 3 pontos elÅ‘nnyel vonultak szÃ¼netre a jÃ³l jÃ¡tszÃ³ zÃ¶ld-fehÃ©rek (37â€“34).

A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n is folytatÃ³dott a kiÃ©lezett kÃ¼zdelem, egy ideig felvÃ¡ltva vezettek a csapatok, majd 53â€“49-nÃ©l zÃ¡rult a harmadik negyed. A kÃ¶vetkezÅ‘ szakaszban sem vÃ¡ltozott a jÃ¡tÃ©k kÃ©pe, a nagyot kÃ¼zdÅ‘ szentgyÃ¶rgyiek a 39. percben 67â€“61-re is vezettek. LendÃ¼letÃ¼nket belga idÅ‘kÃ©rÃ©s tÃ¶rte meg, Ã©s 67â€“67-nÃ©l jÃ¡rt le a rendes jÃ¡tÃ©kidÅ‘. Az elsÅ‘ hosszabbÃ­tÃ¡sban mÃ©g bÃ­rtuk az idegek csatÃ¡jÃ¡t, a mÃ¡sodikban viszont a belga lÃ¡nyok bizonyultak frissebbnek, Ã©s Ã¡dÃ¡z harc vÃ©gÃ©n 82â€“79-re gyÅ‘ztek, mÃ­g a Sepsi-SIC a 4. fordulÃ³ utÃ¡n is nyeretlen csoportjÃ¡ban.

A mÃ©rkÅ‘zÃ©s legjobbjÃ¡t a vendÃ©gek adtÃ¡k: Nicholson 32 ponttal Ã©s 18 lepattanÃ³val vÃ©gzett, tÅ‘lÃ¼nk a 23 egysÃ©get Ã©s 10 leszedett labdÃ¡t jegyzÅ‘ Potter jeleskedett.

NÅ‘i kosÃ¡rlabda, EurÃ³pa-kupa, 4. fordulÃ³: Sepsi-SICâ€“Kangoeroes Basket Mechelen 79â€“82 (24â€“19, 13â€“15, 16â€“15, 14â€“18, 7â€“7, 5â€“8).

SepsiszentgyÃ¶rgy, SzabÃ³ Kati Sportcsarnok, mintegy 300 nÃ©zÅ‘. Vezette: Peter Å½eniÅ¡ (szlovÃ¡k), Megaklisz-Konsztantinosz Marinakisz (gÃ¶rÃ¶g), Eirini Margarita Tsantali (gÃ¶rÃ¶g). Sepsi-SIC: Armanu 7/6, CÄƒtinean 3/3, Potter 23/9, SzabÃ³ 12/3, MÃ©rÃ©sz 8 â€“ Gereben 9/3, Davis 17/3, HollÃ³, Mikes, HaranguÈ™, GhiÈ›Äƒ, Diop. VezetÅ‘edzÅ‘: Zoran Mikes. Mechelen: Todd-Williams 15/3, Van Den Adel 7, Kibedi 7, Nauwelaers 14, Nicholson 32/12 â€“ Bah, Devarrewaere, Malkoc, Prapa 1, Vilcinskas 6. VezetÅ‘edzÅ‘: Arvid Diels. KipontozÃ³dott: Potter (41.), CÄƒtinean (43.). (tif)