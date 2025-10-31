Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Pálya-kerékpározásSzabó három arany-, Oláh két bronzérmet nyert

2025. október 31., péntek, Sport

Remek formában tekertek a háromszéki sportolók az országos pályakerékpáros-bajnokságon: a sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert három aranyérmet zsebelt be, míg a parakerékpárosok között versenyző kézdivásárhelyi Oláh Attila két bronzérmet szerzett a Plovdivban rendezett megmérettetésen. Szabó ezzel már huszonkilencszeres román bajnok, Oláh pedig élete első érmeit gyűjtötte be a bringasport ezen szakágában.

  • Szabó Norbert. Fotók: Facebook / Federatia Romana de Ciclism
    Szabó Norbert. Fotók: Facebook / Federatia Romana de Ciclism

Mivel Romániában továbbra sincs megfelelő velo­drom, ismét Bulgáriában került sor az országos pályakerékpáros-bajnokságra. A plovdivi viadalon a Sepsi-SIC színeiben induló Szabó Norbert, valamint a Giant Bicycles Romania versenyzőjeként rajthoz álló Oláh Attila képviselte Háromszéket.

Szabó három számban állt rajthoz, és mindháromban aranyat nyert, miután sprintben, keirinben és az 1 kilométeres időfutamban sem talált legyőzőre. „A sprint kvalifikációjában 10 másodpercet tekertem, a jövő heti Balkán-bajnokságon akár ez alá is mehetek, és versenyben lehetek a bolgár és görög bringásokkal. A keirin utolsó körét 10,2 másodperc alatt teljesítettem, az időfutamot pedig 1:03 perccel nyertem, ez mindössze 1 másodperccel rosszabb az egyéni csúcsomnál. Nagyon elégedett vagyok, jók voltak az időeredményeim, és bizakodó vagyok a folytatásra nézve. Ha a Balkán-bajnokságon is nyerek, akkor idén rendben leszek” – mondta Szabó Norbert.

 

Oláh Attila

 

A C2-es kategóriában induló Oláh előbb egy új számban, a váltó tandemben ült nyeregbe, ahol a harmadik helyen zárt. Az omnium versenyszám mindhárom próbájában – sprint, 1 és 3 kilométeres időfutam – harmadik lett, így összesítésben is bronzérmet szerzett.

„A szakszövetség felkérésére vettem részt az országos bajnokságon. A riói olimpia óta, tehát kilenc éve nem versenyeztem pályán, és a felkészülésem sem volt a legjobb, de nagyon örvendek ennek a két éremnek. Nagyon elégedett vagyok magammal” – nyilatkozta Oláh Attila, aki háromszéki társával ellentétben nem lesz ott a november 7-én és 8-án ugyancsak Plovdivban sorra kerülő pályakerékpáros Balkán-bajnokságon. (t)

 

