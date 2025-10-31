Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kézilabda, A-divízióA Sepsi-SIC az éllovassal játszik rangadót

2025. október 31., péntek, Sport

Izgalmasnak ígérkező rangadót rendeznek a női másodosztályú kézilabda-bajnokságban. A táblázatban második, több mint egy hónapja veretlen Sepsi-SIC vasárnap 13 órától a hibátlanul listavezető CSM Roman ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban.

    Fotó: Miska Brigitta

A háromszéki és a moldvai együttes is idegenbeli győzelemmel hangolt az egymás elleni rangadóra: a Sepsi-SIC kiütéssel diadalmaskodott a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ vendégeként (15–40), míg a Neculai Răzvan Caba irányította CSM Roman a papírformát igazolva nyert a CS Județean Prahova otthonában (27–32). A csapatok az előző idényben háromszor mérkőztek meg, először januárban a Román Kupa első fordulójában találkoztak, akkor a románvásári gárda hazai pályán bizonyult jobbnak, így a zöld-fehér mezesek búcsúztak a kiírástól. Ezt követően márciusban és áprilisban a másodosztályú bajnokság felsőházi rájátszásában csaptak össze, az odavágóban és a visszavágóban is Carmen Cartaș tanítványai örülhettek, akik végül a hatodik helyen zártak, a Neamț megyei alakulat pedig nyolcadik lett a playoffban.

„A CSM Roman megerősítette a keretét, több tapasztalt kézilabdázót szerződtetett, akik korábban éveket játszottak az élvonalban. Az elmúlt időszakban minden szempontból jól felkészültünk, tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz összecsapás vár ránk egy olyan rivális ellen, amely otthon és idegenben is képes nyerni. A csoportunk kiegyensúlyozott, szerintem a három közül ez a legerősebb, a felsőházi rájátszásért folyó küzdelem nagyon szoros. Vasárnap bármilyen eredmény lehetséges. A románvásári együttes rutinos játékosai képesek eldönteni a találkozót, viszont már többször bebizonyítottuk, hogy a hozzáállásunk és a csapatmunka nagyon sokat számíthat és ellensúlyozhatja az ellenfél tapasztalatát. Meggyőződésem, hogy szép mérkőzés lesz, minél több szurkolót várunk a sportcsarnokba” – mondta Carmen Cartaș.

A hatodik forduló programja: Sepsi-SIC–CSM Roman (vasárnap, 13 óra), Jászvásári CSM–CS Județean Prahova (vasárnap, 15 óra), Hargita KK–CS Știința Bacău (vasárnap, 16 óra), Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Fogarasi VSK (hétfő, 17 óra). (miska)

