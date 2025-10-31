A feléhez érkezik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság alapszakasza, az odavágó-sorozat utolsó fordulójában a háromszéki csapatok idegenben lépnek pályára. A több mint egy hónapja veretlen Sepsi OSK II. ma 15 órától a táblázatban utolsó előtti CSM Râmnicu Sărat vendégeként játszik, míg a listavezető Kézdivásárhelyi SE szombaton 14 órától a rangsorban harmadik CS Păulești otthonában próbálja begyűjteni a három pontot.

A tizedik fordulóban a sepsiszentgyörgyi együttes hazai pályán győzött a CS Blejoi ellen (2–1), míg a CSM Râmnicu Sărat a mostani idényben nyolcadszor maradt alul, ezúttal a CSO Plopeni vendégeként szenvedett vereséget (2–0). A piros-fehér mezesek és a Buzău megyeiek az előző kiírásban négyszer találkoztak, Nagy Sándor legénysége háromszor örülhetett, míg munténiai ellenfele egyszer nyert. Az elmúlt hétvégén a kézdivásárhelyi csapat hazai pályán diadalmaskodott a sereghajtó Galaci Oțelul II. felett (5–1), míg a CS Pău­lești meglepetésre veszített az Unirea Braniștea otthonában (2–1). A céhes városi és a Prahova megyei gárda korábban négyszer mérkőzött meg a harmadosztályban, ezek közül egy összecsapás zárult a felső-háromszéki labdarúgók sikerével, a Florin Pripu által irányított játékosok pedig háromszor győzedelmeskedtek.

A 11. forduló programja: * ma: FC Unirea Brăila–CSO Plopeni (15 óra), Galaci Oțelul II.–Petrolul Ploiești II. (15 óra), CS Blejoi–Spor­ting Liești (15 óra), CSM Râmnicu Sărat–Sepsi OSK II. (15 óra) * szombat: CS Păulești–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Victoria Traian–Unirea Braniștea (14 óra). (miska)